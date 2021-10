Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono due dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6. I due concorrenti del Reality Show condotto da Alfonso Signorini stanno cercando di capire se fra di loro possa nascere una relazione sentimentale. Il ragazzo sembra molto preso dalla showgirl che, dal canto suo, fa fatica a lasciarsi andare completamente e si sente frenata. A far compiere un ulteriore passo indietro alla soubrette ci ha pensato Patrizia Mirigliani, madre di Nicola. Come ha dichiarato Miriana, la donna l'ha giudicata senza conoscerla domandando il motivo per cui non si fida delle scelte compiute dal figlio.

Nicola, in riferimento alla madre, ha appoggiato la gieffina sottolineando che con Trevisan lui si sente felice. Nella tredicesima puntata del programma targato Mediaset, andata in onda lunedì 25 ottobre 2021, Nicola e Miriana hanno incontrato proprio Patrizia Mirigliani per un confronto.

Miriana risponde alle domande dello studio

Durante la diretta Miriana Trevisan ha deciso di mettere ulteriormente in chiaro la situazione che c'è con Nicola Pisu. Il loro rapporto procede nella casa più spiata d'Italia fra alti e bassi e vi sono attimi nei quali appaiono molto vicini. La showgirl ha evidenziato che c'è stato un mezzo bacio fra di loro e di questo gesto si è definita pentita, rispondendo alle domande provenienti dallo studio ed ha aggiunto che Nicola è un ragazzo che le piace e si sente bene quando è accanto a lui.

Trevisan ha intenzione di non fare del male al gieffino ed ascolta quanto hanno da dire i compagni d'avventura dentro la casa di Cinecittà che si preoccupano per il ragazzo.

L'incontro tra Nicola e Patrizia

Alfonso Signorini, successivamente, ha detto a Nicola Pisu di recarsi in giardino. Il gieffino ha incontrato sua madre, Patrizia Mirigliani che aveva qualcosa di importante da riferire al figlio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna ha evidenziato che il post sui social mostrato nel corso della precedente diretta era uno sfogo da parte di una madre. Un messaggio, quello di Mirigliani, rivolto non a Miriana ma a tutti i concorrenti. La donna ha ricordato un passato difficile che è stato affrontato nel quale sono stati molto male, ma hanno superato le difficoltà.

"La tua felicità, oggi, deve dipendere solo da te stesso", ha affermato Patrizia, aggiungendo di essere contenta se il figlio si definisce innamorato. A quel punto Alfonso Signorini ha domandato a Mirigliani il motivo per cui non parla direttamente di Miriana Trevisan. La trentina ha sottolineato che non vuole intromettersi nella relazione tra il figlio e la showgirl, affermando però che vede una stabilità tra di loro.

Miriana si confronta con Patrizia

Il conduttore del reality show ha invitato, così, Miriana Trevisan a raggiungere Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani. La soubrette ha dichiarato: "Io non sono innamorata di lui", aggiungendo che glielo sottolinea sempre nella speranza che questo messaggio arrivi anche all'esterno della casa più spiata d'Italia.

Dal suo canto, Patrizia Mirigliani ha tenuto a precisare che le parole della scorsa settimana non volevano essere un attacco nei confronti della gieffina, evidenziando, in tema di relazioni, che il padre di Nicola aveva 10 anni meno di lei e, quindi, non farebbe mai un commento sulla differenza d'età. Trevisan è apparsa alquanto sollevata da queste parole, mentre Nicola Pisu è sicuro dei sentimenti che prova. A questo punto ci si domanda come proseguirà la vicenda tra i due concorrenti del GF Vip 6.

.