Prosegue l'appuntamento con la soap opera turca Love is in the air, di cui presto cominceranno le puntate inedite della seconda stagione. Le anticipazioni rivelano che, dopo il buon successo ottenuto in queste settimane, Mediaset ha scelto di acquistare i diritti anche per la seconda e ultima stagione di sempre della serie che narra le avventure della coppia Eda-Serkan. Anche in questo nuovo capitolo, i due dovranno affrontare non pochi ostacoli e intanto ci saranno anche delle uscite di scena importanti, come nel caso di Deniz e Selin.

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda stagione di Love is in the air rivelano che il rapporto tra Eda e Serkan non sarà più quello di un tempo.

I due, infatti, decideranno di dirsi addio in maniera definitiva e di mettere così una pietra sopra a questa storia d'amore, voltando definitivamente pagina.

Un inizio seconda stagione che si preannuncia decisamente "scoppiettante" anche se, col passare delle puntate, non mancheranno i nuovi colpi di scena e i due protagonisti finiranno per ritrovarsi.

Riusciranno a riprendere in mano le redini del loro rapporto sentimentale oppure si diranno addio per sempre? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.

Selin e Deniz escono di scena dalla seconda stagione della soap Mediaset

E poi ancora, gli spoiler delle puntate turche di questa seconda stagione di Love is in the air, rivelano che ci sarà spazio anche per l'uscita di scena di due personaggi che hanno tenuto banco nel corso della prima serie.

Trattasi di Selin e Deniz, i quali dopo essersi lasciati andare alla passione travolgente, scopriranno di aspettare un figlio.

La perfida Selin, però, per evitare che Serkan torni di nuovo con Eda, gli farà credere che quel bambino è suo e in questo modo proverà ad ingannarlo e raggirarlo. Alla fine, però, trionferà la verità e quindi Selin dovrà prendersi le sue responsabilità.

Alla fine, sia Selin che Deniz usciranno di scena definitivamente dalla seconda stagione della soap opera.

Ferit e Ceren se ne vanno per iniziare una nuova vita: anticipazioni Love is in the air

Occhi puntati anche su Ferit e Ceren: gli spoiler di Love is in the air rivelano che, dopo aver affrontato un "periodo no", i due riusciranno a ricucire tutte le loro divergenze.

I due, infatti, decideranno di abbandonare la Turchia e di trasferirsi insieme in Inghilterra, dove insieme potranno ricominciare una nuova vita, lontani da tutto e tutti.

Nel corso della seconda stagione della soap opera, grazie ad un discorso di Eda, si scoprirà che Ferit e Ceren sono anche in attesa del loro primo figlio. Insomma un finale decisamente felice per i due innamorati.