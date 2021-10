La diciottesima stagione di Grey's Anatomy, attualmente in onda solo in America, si appresta ad affrontare la prima pausa stagionale. Come annunciato dal promo, infatti, il quinto episodio del medical drama, che darà vita al secondo crossover con Station 19, è previsto solo per giovedì 11 novembre. Dopo lo stop di due settimane, tuttavia, andrà in onda uno speciale di ben due ore che porterà in scena una trama particolarmente dolorosa durante la quale, come esplicitamente indicato nel trailer, non tutti i personaggi si salveranno.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18, quinta puntata: Seattle sconvolta da una serie di esplosioni

Come appena anticipato, il quinto episodio di Grey's Anatomy 18 andrà in onda giovedì 11 novembre sulla ABC. La trama della puntata, intitolata "Bottle Up And Explode!", non è ancora stata diffusa dal network, nonostante ciò, nelle scorse ore, è disponibile il breve promo dell'episodio. Quest'ultimo, spazzando via ogni dubbio, ha quindi confermato che non tutti i personaggi si salveranno. Le immagini chiariscono, infatti, che Seattle sarà sconvolta da una serie di esplosioni. Sebbene non risulti ancora chiara l'origine dei boati, i volti preoccupati dei protagonisti lasciano intendere che una nuova e tragica minaccia metterà in pericolo lo staff del Grey Sloan Memorial e il team della Caserma 19.

Come se non bastasse, inoltre, il promo di Grey's Anatomy 18x05 mostra una preoccupatissima Miranda Bailey mentre cerca di mettersi in contatto con il marito. Di Ben Warren, tuttavia, non rimarrà traccia.

Un personaggio sarà trasportato d'urgenza al Grey Sloan Memorial

Le successive immagini mostrate nel promo di Grey's Anatomy 18x05 rivelano, inoltre, che un uomo, dall'identità ancora sconosciuta, sarà trasportato d'urgenza al Grey Sloan Memorial.

Di chi si tratterà? Al momento risulta quasi impossibile rispondere a questa domanda. Nonostante ciò, il trailer prosegue e mostra Travis Montgomery mentre sgomento avvisa Andy Herrera che c'è stata una seconda esplosione. L'espressione visibilmente triste del vigile del fuoco annuncia che il personaggio che perderà la vita sarà un membro della Caserma 19?

Spoiler Grey's Anatomy 18, prossimo episodio: il figlio di Magan Hunt si salverà?

In attesa di scoprire se le supposizioni si riveleranno veritiere, il promo del secondo crossover stagionale tra Grey's Anatomy e Station 19 mostra un breve frame di una disperata Megan Hunt. La donna, come annunciato nel quarto episodio, si appresta a vivere un momento particolarmente doloroso. Il figlio Farouk, infatti, sarà costretto a sottoporsi ad un delicato intervento.

Al momento, tuttavia, non risulta chiaro se il crollo emotivo della sorella di Owen Hunt sarà causato dal sollievo o da una tragica notizia. Queste, dunque, le uniche informazioni disponibili sui prossimi episodi di Grey's Anatomy e Station 19. Chiudiamo ricordandovi che le puntate, la cui trama sarà strettamente collegata, andranno in onda l'11 novembre e proponendovi il promo: