Le anticipazioni della soap opera turca Love is in the Air sono ricche di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 novembre, Deniz si procurerà la licenza per sposare Eda: la notizia sarà uno choc per Serkan, il quale andrà subito a piangere sulla spalla di Engin. L'imprenditore non sarà l'unico a voler impedire le nozze della bella Yildiz, anche Ayfer, infatti, farà di tutto pur di convincere sua nipote a tornare sui suoi passi. Nel frattempo ad ostacolare la coppia ci sarà Selin, la quale sarà sempre più gelosa del rapporto di Bolat e Eda.

Quest'ultima non potrà più tirarsi indietro e si preparerà al suo matrimonio con Deniz.

Spoiler Love is in the Air: Deniz si procura la licenza per sposare Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Deniz chiederà una licenza matrimoniale, così da sposarsi con Eda già due giorni dopo. Ayfer, intanto, sarà assai preoccupata per l'imminente matrimonio di sua nipote con l'uomo e cercherà in tutti modi di impedirlo con l'aiuto di Aydan e Seyfi, così da permettere a Eda di riavvicinarsi al suo amato, senza altri impedimenti. Non ci vorrà molto prima che Serkan scopra la novità sul matrimonio di Eda e non la prenderà affatto bene, tanto da sfogarsi con Engin. Successivamente Seyfi porterà Ayfer e Aydan dalla sua amica erborista Safiye: la donna proporrà alle tre una particolare miscela di erbe, utile a scongiurare il malocchio.

Secondo l'erborista, infatti, il distacco tra Eda e Serkan, sarebbe colpa di una specie di "sortilegio".

Selin gelosa di Eda e Serkan

Ayfer, Aydan e Seyfi si convinceranno dell'efficacia della miscela di erbe di Safiye, così decideranno di preparare dei dolci e usare l'intruglio come uno degli ingredienti principali, con lo scopo di aiutare Eda e Serkan a rilassarsi il più possibile.

In seguito Selin farà una grossa scenata di gelosia e tirerà i capelli di Eda, rimasti impigliati in un bottone della giacca di Serkan. In seguito Piril riceverà uno strano messaggio riguardo un presunto tradimento di Engin, ma l'uomo negherà ogni cosa. Ayfer, Aydan e Seyfi, intanto, non si arrenderanno tanto facilmente e organizzeranno un piano utile per far trascorrere del tempo a Eda e Serkan, lontano da tutti quanti.

Sarà così che la coppia passerà una bella serata, all'insegna del divertimento, durante la quale i due si confronteranno su molti argomenti.

Eda si prepara per il suo matrimonio con Deniz

Selin incontrerà Ferit e discuterà con lui riguardo le foto inviate a Serkan del bacio con Deniz. In tutta risposta Ferit dirà di aver mandato le foto a Bolat per evitare di farlo soffrire. Intanto a Istanbul arriverà il matrimonio di Eda e Deniz: la futura sposa si preparerà per il grande evento, insieme a Ceren, Melo e sua zia Ayfer. Poi Eda sarà colta da un momento di rabbia e farà credere a Selin di essere prossima alla convivenza con Serkan: la donna sarà assai turbata dalle parole di Yildiz E andrà subito a confidarsi con Piril e Aydan.

Nel frattempo Ceren e Figen cercheranno di consolare Melek, da poco licenziata e si rilasseranno presso un ristorante, dove ad un certo punto incontreranno anche Serkan insieme a Selin. Dopo aver visto l'imprenditore insieme alla donna, le tre avviseranno Eda immediatamente, ma lei farà di tutto pur di far credere alle sue amiche che tra lei e il suo amato vada tutto bene.