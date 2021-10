Gli spoiler della Serie TV Love is in the Air sono ricchi di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia Serkan Bolat, interpretato dall'attore turco Kerem Bürsin, verrà aggredito durante una rissa, ma grazie al colpo ricevuto gli torneranno in mente tutti i suoi ricordi. L'imprenditore ricorderà anche la sua storia d'amore con Eda, così penserà di prendere una decisione importante. Bolat, infatti, non vorrà perdere ulteriore tempo e durante una festa all'Art Life si dichiarerà alla sua amata e le chiederà di sposarlo.

Serkan recupera la memoria

Nelle prossime puntate di Love is in the Air saranno molte le novità che riguarderanno Eda e il suo amato Serkan. Quest'ultimo verrà coinvolto in una rissa insieme a Engin e verrà colpito all'improvviso da uno sconosciuto. Dopo esser stato aggredito, Bolat recupererà improvvisamente la memoria e ricorderà, finalmente, ogni cosa della sua relazione con Eda Yildiz. Nel frattempo Deniz diventerà complice di Selin e convincerà Eda a celebrare delle "finte" nozze con lui. Yildiz, però, sarà ignara del fatto che il matrimonio sia legale. Sarà così che Eda si ritroverà sposata e ingannata dall'unico uomo che credeva un vero alleato.

Deniz non vuole annullare il matrimonio con Eda

Deniz deciderà di seguire i consigli di Selin e penserà di lasciare la città prima del tempo utile per firmare le carte dell'annullamento del matrimonio. Se così accadesse, Eda sarebbe costretta a procedere per vie legali per avviare il divorzio. Fortunatamente, però, il piano di Deniz verrà scoperto e l'uomo sarà costretto a liberare Eda dagli impegni nuziali.

Selin, pertanto, sarà ormai sconfitta e deciderà di lasciare Istanbul, ma nella vita della donna accadrà qualcosa di inaspettato e la sua partenza verrà rimandata.

Selin nasconde la gravidanza a Serkan

Melo riceverà una telefonata in realtà destinata a Selin e scoprirà che la donna è incinta. Non ci vorrà molto prima che Eda venga a conoscenza della novità e insieme a Melo cercherà di scoprire qualcosa in più riguardo la situazione.

L'unica conclusione alla quale arriveranno le due donne è che il padre del bambino di Selin possa essere Serkan. In seguito Selin chiederà a Eda di non dire nulla a Serkan riguardo la gravidanza: la donna accetterà subito, infatti non vorrà impedire alla coppia di crescere il loro figlio ed eviterà di creare ulteriori problemi. Serkan, intanto, non farà altro che pensare a Eda e prenderà una decisione molto importante riguardo il loro futuro: prenderà coraggio e deciderà di dichiararsi alla sua amata pubblicamente.

Serkan chiede a Eda di diventare sua moglie

Serkan sarà ignaro del fatto che Selin aspetti un bambino e durante una festa all'Art Life chiederà a Eda di diventare sua moglie. Dopo le parole di Bolat, la ragazza sarà molto confusa e deciderà di rifiutare la proposta di matrimonio, ma gli chiederà del tempo per riflettere.

Eda, come promesso a Selin, non parlerà all'imprenditore della sua gravidanza e cercherà in tutti i modi di temporeggiare. Infine, la paternità del figlio di Selin sarà messa in discussione soltanto da un fatto accaduto in precedenza: sembrerà, infatti, che la donna abbia avuto alcuni approcci intimi anche con Deniz.