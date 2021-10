Le anticipazioni della famosa soap opera Love is in the Air sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 ottobre, Eda farà di tutto pur di far ingelosire il suo amato Serkan. Quest'ultimo, intanto, cercherà di recuperare la memoria e penserà che baciando la bella Yildiz i suoi ricordi possano riaffiorare. Nel frattempo lo studio Art Life vincerà la gara d'appalto per il progetto di ristrutturazione del signor Ates. Per l'occasione, l'uomo penserà di organizzare una sfilata e chiederà a Eda di sfilare insieme a Deniz.

Spoiler Love is in the Air: Eda vuole far ingelosire Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Eda metterà in atto un piano per far ingelosire l'amato Serkan e inizialmente sembrerà funzionare. Bolat, infatti, chiederà a Ceren e a Melek di aiutarlo a organizzare una cena a sorpresa per Eda. In seguito Melo chiederà a Eda di uscire a cena fuori: una volta arrivate al ristorante, la donna lascerà Yildiz da sola per lasciare il posto libero per Serkan. L'imprenditore, però, tarderà alla cena, poiché riceverà una visita improvvisa di Selin, la quale sarà sempre più gelosa di Eda. Nel frattempo Ceren deciderà di intromettersi tra la serenità di Yildiz e Serkan, così racconterà all'uomo del piano messo in atto da Eda e Deniz per farlo ingelosire.

Nonostante tutto, Bolat si recherà al ristorante da Eda.

Serkan bacia Eda

Serkan arriverà da Eda: l'uomo sarà convinto che attraverso alcuni gesti potrebbe recuperare la memoria, così bacerà Yildiz. Dopo il bacio, Eda sarà assai felice, poiché penserà che Serkan si ricordi, finalmente, della loro storia d'amore, ma non sarà così.

Bolat, infatti, confesserà alla donna di averla baciata, soltanto per provare ad avere dei ricordi: Eda sarà assai delusa dall'atteggiamento del suo amato e lo prenderà a schiaffi. Successivamente lo studio Art Life vincerà l'appalto per il progetto di ristrutturazione del signor Ates, il quale vorrà organizzare una sfilata e chiederà a Eda di sfilare con Deniz.

Serkan e Engin, intanto, escogiteranno un piano per scoprire se Eda e Deniz abbiano veramente una storia d'amore. Sarà così che Serkan coinvolgerà Deniz nel progetto di ristrutturazione, poi Engin cercherà di aiutare tutti quanti ad alleviare lo stress e proporrà un'attività di gruppo.

Metin ricatta Ayfer

Ferit scoprirà che Ceren gli ha mentito e non ha svolto la prima seduta di terapia. Nel frattempo Erdem e Leyla saranno sempre più vicini. Ferit, invece, sarà impegnato a organizzare l'evento e la sfilata di Eda. Serkan sarà alquanto infastidito dai riferimenti di Eda al suo matrimonio e cercherà in tutti i modi di evitarla, ma lei lo seguirà in palestra. In seguito Metin ricatterà Ayfer e le chiederà del denaro, sarà così che Aydan si recherà in banca con Seyfi e Ayfer, per prendere i soldi utili a provvedere al pagamento. Infine, dopo aver preso il denaro, Ayfer si appresterà a uscire dalla banca e avrà l'impressione di vedere una persona conosciuta.