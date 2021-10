Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate turche che, prossimamente, andranno in onda in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla relazione tra Eda e Serkan: i due si ritroveranno a fare i conti con un bel po' di minacce esterne e come se non bastasse, Serkan scoprirà che presto diventerà anche padre, dato che la sua nuova fidanzata Selin annuncerà di essere in dolce attesa.

Selin annuncia di essere incinta: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air, che prossimamente andranno in onda in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Eda porterà avanti il suo "piano vendicativo" nei confronti di Serkan, arrivando addirittura a convolare a nozze con Deniz.

Un matrimonio a tutti gli effetti, che verrà riconosciuto ufficialmente e che metterà nei guai la Yildiz, la quale successivamente sarà costretta a chiedere l'annullamento di questo matrimonio, per tornare ad essere una donna libera.

Ma Eda non sarà l'unica che si "metterà nei guai", visto che pure Serkan si ritroverà a fare i conti con una clamorosa notizia che lo riguarda in prima persona.

Eda scopre che Selin è in dolce attesa

Il giovane Bolat, infatti, dopo l'incidente ha scelto di riprendere in mano le redini della sua relazione con l'ex fidanzata Selin.

Le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che il colpo di scena di questa vicenda ci sarà quando la donna annuncerà di essere incinta ma Serkan, in un primo momento, verrà tenuto all'oscuro di tutto.

Selin non vorrà far sapere all'architetto della sua gravidanza, anche se ammetterà di essere convinta al 100% che quel bambino che porta in grembo è proprio frutto del suo amore rinato con l'architetto Bolat.

Un duro colpo per Eda, che nel momento in cui apprenderà la notizia della gravidanza, non sarà affatto entusiasta e comincerà a temere di aver perso per sempre il grande amore della sua vita.

I dubbi di Eda sulla gravidanza di Selin: trame turche Love is in the air

Al tempo stesso, però, col passare del tempo la giovane Yildiz comincerà ad avere anche dei seri sospetti sul conto di Selin, che in più occasione ha dimostrato di essere una donna crudele e disposta a tutto.

Le trame turche delle nuove puntate di Love is in the air, che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Eda comincerà ad avere il sospetto che Selin stia mentendo sulla gravidanza e che abbia messo in giro la notizia soltanto per tenere a sé Serkan, ed evitare così un ritorno di fiamma con lei.

Il colpo di scena avverrà nel momento in cui Selin perderà i sensi e si sentirà male: solo in quel momento, Eda scoprirà che la donna è realmente in dolce attesa.

La verità sulla gravidanza di Selin

Cosa succederà a questo punto? Eda si sentirà crollare il mondo addosso, perché solo in quel momento si convincerà del fatto che la sua acerrima rivale in amore non sta mentendo in merito alla notizia della gravidanza.

Al tempo stesso, però, la Yildiz penserà a se stessa e al fatto che questa situazione potrebbe mettere per sempre la parola "fine" alla sua relazione con l'architetto, dopo tutte le lotte che hanno fatto insieme per far trionfare il loro amore.

Resta da capire, però, come si evolverà la situazione e quale sarà la reazione di Serkan nel momento in cui la sua compagna lo metterà al corrente di questa clamorosa scoperta.

Insomma le prossime puntate della soap opera turca si preannunciano dense di colpi di scena e di soprese spiazzanti per tutti gli appassionati fan.

Prosegue la programmazione 'lunga' di Love is in the air

Intanto, per tutta la stagione autunnale, l'appuntamento con la soap opera resta confermato dal lunedì al sabato. Mediaset, infatti, ha scelto di continuare a trasmettere le vicende della coppia Eda-Serkan anche nel primo giorno del weekend.

In questo caso, però, l'orario di messa in onda muta, visto che la soap comincia alle 15:45 e termina intorno alle 16:30. Nonostante il cambio orario del sabato, però, Love is in the air ha confermato il suo buon trend di ascolti, con una media che supera il 16% di share e assicura così un ottimo traino al programma Verissimo.