Tante novità terranno alta l'attenzione dei fan di Love is in the air nelle puntate in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della Serie TV con l'attrice Hande Ercel raccontano che Eda Yildiz vorrà vederci più chiaro sulla gravidanza di Selin Atakan. La ragazza, infatti, sospetterà che la sua rivale stia inscenando tutto per tenere a sé Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: Selin aspetta un bambino

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate visibili in prima visione tv in Italia annunciano che Eda e le sue amiche temeranno che Selin stia incastrando Serkan.

Tutto comincerà con precisione nel momento in cui Melo apprenderà che la Pr è incinta del suo primo figlio. La giovane, infatti, intercetterà una chiamata destinata all'Atakan, in cui un ginecologo di una clinica la informa della lieta novella. Una notizia che sconvolgerà Melo, che non saprà se raccontare tutto a Eda per paura di una sua reazione. Alla fine, la dipendente dell'Art Life si armerà di coraggio e informerà la fioraia che Selin aspetta un bambino e che il padre con molta probabilità è Serkan. Ovviamente la rivelazione destabilizzerà la Yildiz che aveva appena ritrovato la felicità con l'architetto, dopo essere riuscito a riacquistare la memoria grazie ad un pugno su un viso.

Per questo motivo, Eda non se la sentirà di accetterà la nuova proposta di nozze di Bolat.

Eda teme che la Pr stia incastrando Serkan Bolat con una finta gravidanza

Nelle prossime puntate di Love is in the air Eda potrà contare sull'appoggio di Melo e Ceren, che nel frattempo ritroverà la tranquillità interiore dopo essere tornata ad assumere i farmaci per il suo bipolarismo.

La fioraia, aiutata delle due amiche, inizierà a credere che Selin non sia veramente in attesa di un bambino. La Yildiz, infatti, crederà che la Pr abbia messo in atto un piano per incastrare Serkan Bolat, dopo la sua decisione di lasciarla in seguito al recupero della memoria.

Ipotesi, che purtroppo non troveranno conferma con le intenzioni dell'Atakan, la quale informerà Eda di voler lasciare Istanbul il più velocemente possibile per costruire una vita per sé e il figlio in arrivo.

La Yildiz inizia a pedinare l'Atakan

Nel frattempo, Ceren e Melo persuaderanno Eda a pedinare gli spostamenti della rivale, dopo che quest'ultima le informerà di non voler raccontare a nessuno e soprattutto a Serkan della gravidanza. La story-line, a questo punto, sarà teatro di alcuni equivoci, che porteranno la Yildiz e le due amiche a essere sempre più sicure che la Pr stia inscenando tutto pur di tenere a sé Serkan. Purtroppo le tre dipendenti dell'Art Life andranno incontro ad una verità sorprendente: infatti, nel bel mezzo di un nuovo litigio, Selin perderà i sensi di fronte a Eda. Quest'ultima la porterà velocemente in ospedale per verificare il suo stato di salute. Dopo aver parlato con un medico, Eda scoprirà che la sua rivale è davvero incinta.