Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate turche, che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Eda e Serkan: dopo che lui perderà la memoria si verificheranno una serie di eventi che li vedranno di nuovo protagonisti insieme e ci sarà un momento in cui la Yildiz rischierà addirittura la vita.

Eda e Serkan si ritrovano a sfilare insieme: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air rivelano che tutto partirà nel momento in cui Eda e Serkan verranno scelti per una sfilata di moda.

I due accetteranno, anche se la perfida Selin chiederà al suo alleato Deniz, di fare in modo che Eda e Serkan non stiano tanto tempo insieme e che si evitino nel dietro le quinte della sfilata.

Sta di fatto che, nel momento in cui i due ex fidanzati si troveranno a sfilare insieme sulla passerella, sembrerà quasi come se non si fossero mai lasciati.

Nonostante il vuoto di memoria di Serkan, che non ricorda nulla della appassionante storia d'amore vissuta con Yildiz, tra i due emergerà subito una fortissima chimica: l'intesa tra Bolat e la Yildiz sembra che non sia mai svanita.

Eda rischia la vita cadendo in mare

Successivamente, i due ex fidanzati verranno invitati dal cliente a fare un pranzo insieme su uno yatch.

Le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che quello che doveva essere un momento di spensieratezza e pura goliardia, rischierà di trasformarsi in una vera e propria tragedia e, ad avere la peggio, sarà la povera Eda.

Nel momento in cui si ritroveranno insieme sulla nave, Eda tirerà fuori dalla tasca la collana sulla quale aveva appeso l'anello di fidanzamento che le venne regalato proprio da Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna, però, finirà per sporgersi un po' troppo sul pontile dello yatch al punto che perderà l'equilibrio: la collana cadrà a terra mentre Eda, perdendo il controllo della situazione, finirà in mare.

Kemal salva la vita ad Eda: trame turche Love is in the air

Le anticipazioni turche della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che ad accorgersi della sparizione di Eda sarà Selin, la quale darà subito il grido d'allarme.

La donna, però, verrà salvata da un'altra barca che si troverà di passaggio in quel momento e che noterà la difficoltà di Eda, che si troverà in serio pericolo.

Al timone di questa barca vi è Kemal, la persona che salverà la vita dell'ex fidanzata di Serkan. L'uomo attirerà subito l'attenzione e la curiosità di Deniz, al punto che quest'ultimo deciderà di invitare Kemal anche al suo imminente matrimonio con Eda.

Deniz pensa già al matrimonio con Eda

Tuttavia, la Yildiz non è per niente convinta di queste imminenti nozze da celebrare con Deniz. La donna, infatti, ha chiesto al suo amico di mettere a punto questo piano con il solo fine di far ingelosire Serkan e, in questo modo, riuscire a riaccendere in lui quei sentimenti sopiti e cancellati dopo l'incidente aereo.

Deniz, invece, finirà per innamorarsi davvero di Eda al punto da iniziare a sperare che possano davvero unirsi in matrimonio al più presto e diventare così una coppia.

Gli spoiler delle nuove puntate di Love is in the air, in onda prossimamente in tv, rivelano che questo matrimonio non verrà celebrato anche perché col passare delle settimane, ci saranno dei nuovi colpi di scena che porteranno la coppia Eda-Serkan a riprendere in mano le redini del loro rapporto.