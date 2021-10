Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Love is in the air, la fortunata soap opera turca in onda tutti i giorni con successo su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti quello che succederà nel rapporto tra Eda e Serkan, rivelano che i due riusciranno a ritrovare la stabilità e la serenità di un tempo, dopo essere rimasti separati per tanto tempo. Un vero e proprio ritorno di fiamma a tutti gli effetti, che sarà sancito dal matrimonio della coppia.

Le anticipazioni turche di Love is in the air: Eda e Serkan si ritrovano

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air, rivelano che Eda e Serkan si ritroveranno nuovamente insieme dopo essere rimasti separati per tanto tempo.

La Yildiz, in questi anni, ha proseguito la sua vita tenendo nascosta a Serkan la verità anche sulla bambina frutto del loro amore. L'architetto, infatti, scoprirà dell'esistenza di questa bambina soltanto nel momento in cui torneranno di nuovo insieme, dopo un lungo periodo di tempo. Nonostante tutto, però, Serkan non se la sentirà di "mantenere il punto" alla Yildiz.

Le anticipazioni turche della soap opera rivelano che tra i due si riaccenderà nuovamente la fiamma della passione, si renderanno conto di non essersi mai dimenticati e che, per tutto il tempo in cui sono stati distanti, non hanno mai smesso di amarsi.

Serkan organizza il matrimonio a sorpresa con Eda

"I miei pensieri sono tuoi, la mia anima è tua.

Anche se scappo da te, quando non ci sei, vado nel panico", ammette Eda in un momento romantico vissuto con il suo amato Bolat.

Ma il colpo di scena legato alle puntate finali della seconda stagione di Love is in the air, arriverà nel momento in cui Serkan organizzerà un matrimonio a sorpresa per la sua amata con tanto di proposta che la lascerà senza parole.

"La stella più bella del pianeta. Vuoi sposarmi?": sono queste le parole con le quali il giovane Bolat chiederà alla Yildiz di diventare a tutti gli effetti sua moglie e di coronare così il loro grande sogno d'amore insieme.

La coppia Serkan-Eda celebra il matrimonio: anticipazioni turche Love is in the air

"Mi sposerei subito, anche qui", dice Eda nel momento in cui accetterà la proposta di nozze che le verrà fatta dal suo amato.

E, proprio in quel momento, ci sarà un qualcosa di magico: la loro bambina arriverà con le fedi nuziali e condurrà la mamma e il papà verso il luogo in cui verrà celebrato il loro atteso matrimonio.

In questo modo, quindi, Eda e Serkan riusciranno finalmente a diventare marito e moglie a tutti gli effetti. Un finale che si preannuncia decisamente ricco di colpi di scena per tutti gli appassionati della fortunata soap turca, che proseguirà la sua messa in onda su Canale 5 per tutta la stagione autunnale 2021.