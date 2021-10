In Love is in the air, la storia tra Eda e Serkan subirà un nuovo durissimo colpo. Bolat scoprirà di avere un tumore al cervello ma deciderà di non dire nulla a nessuno, nemmeno a Eda. Quest'ultima ad un certo punto, entrerà in possesso del referto medico del fidanzato, scoprendo la terribile verità. Una notizia che sconvolgerà la ragazza e che segnerà la fine della loro storia d'amore. Si concluderà in questo modo la prima stagione della Serie TV turca.

Serkan ha un tumore al cervello

Le trame di Love is in the air si staranno piano piano avvicinando al finale della prima stagione.

Prima di arrivare a questo momento, i telespettatori di Canale 5 vedranno Eda e Serkan tornare finalmente insieme, dopo aver smascherato la bugia di Selin. Sarà Eda a scoprire per prima che il bambino che attende Selin non è di Serkan ma di Deniz. Da questo momento, per Serkan ed Eda sembrerà tornare il sereno e i due potranno finalmente godersi il loro amore. Una cattiva notizia però sarà dietro l'angolo, visto che Serkan, dopo aver avuto un malore, scoprirà di avere un tumore al cervello. L'architetto sarà sconvolto dalla diagnosi, ma deciderà di tenere Eda all'oscuro di tutto.

Serkan tiene nascosta anche a Eda la sua malattia

Nel corso delle nuove puntate in onda su Canale 5, Serkan deciderà di affrontare la malattia in modo del tutto insolito per lui.

L'uomo cambierà atteggiamento verso la vita e comincerà a fare esperienze mai fatte prima, come una vacanza on the road in camper insieme alla fidanzata. Eda continuerà ad essere all'oscuro della malattia di Serkan, il quale la coinvolgerà in varie situazioni surreali. La giovane Yildiz ad un certo punto, ds renderà conto del cambiamento del fidanzato, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, visto che lascerà a Erdem il compito di incontrare un importante cliente.

Eda scopre che Serkan ha un male incurabile

Il segreto di Serkan, non rimarrà tale ancora a lungo. Eda infatti, troverà per caso il referto medico di Bolat e scoprirà che il fidanzato ha un tumore al cervello. La verità sulla terribile malattia sarà venuta a galla ed Eda non potrà far altro che affrontare Serkan. La scoperta della malattia segnerà non solo il finale della prima stagione della serie tv turca, ma anche la fine della storia d'amore tra Eda e Serkan.

Almeno per il momento. Dando uno sguardo alle anticipazioni provenienti dalla Turchia, la seconda stagione di Love is in the air inizierà con un salto temporale di ben cinque anni. Cosa sarà accaduto nelle vite dei due protagonisti nel frattempo? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate della soap Tv turca. Si ricorda che l'appuntamento con le vicende di Eda e Serkan è su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:50 circa.