La programmazione Mediaset del 2022 subirà delle importanti modifiche in daytime. Occhi puntati in primis sulle soap che affollano il pomeriggio di Canale 5 e che ormai sono diventati dei punti di riferimento importanti per milioni di spettatori nella fascia del pomeriggio. Per Love is in the air, la serie turca con protagonisti Eda e Serkan, arriverà il momento dell'atteso gran finale di sempre così come chiuderà i battenti anche la soap spagnola Una vita. Spazio poi al ritorno di una serie che è stata interrotta a metà: trattasi di Brave and Beautiful.

Chiude la soap Love is in the air: lo stop nel 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il 2022 riguarderà in primis il daytime, dove chiuderà i battenti Love is in the air.

La soap turca con Eda e Serkan, infatti, giungerà al termine con la messa in onda della seconda e ultima stagione di sempre, dopodiché in patria non sono state prodotte nuove puntate e quindi anche in Italia arriverà il gran finale di sempre, presumibilmente tra gennaio/febbraio 2022, sempre nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Al termine di Love is in the air, non si esclude che possa ripartire l'appuntamento con un'altra soap che ha debuttato questa estate sulla rete ammiraglia Mediaset e che a settembre è stata stoppata per il ritorno di Uomini e donne in daytime.

Il ritorno di Brave and Beautiful nella programmazione Mediaset del 2022

Trattasi di Brave and Beautiful, la serie turca con Cesur e Suhan che nel corso della messa in onda estiva ha conquistato l'attenzione di circa due milioni di spettatori al giorno, toccando anche il 19-20% di share.

La fortunata soap, di cui mancano all'appello circa 50 episodi, potrebbe ritornare su Canale 5 da febbraio 2022, occupando la fascia oraria che precede l'inizio di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, che proseguirà la sua regolare messa in onda tutta l'attuale stagione televisiva.

E poi ancora questo cambio programmazione Mediaset per il 2022, riguarderà anche un'altra importante soap opera che tutti i giorni va in onda con grande successo su Canale 5.

La soap Una Vita chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset 2022

Trattasi della serie spagnola Una Vita, che ormai da circa un decennio tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia del Biscione, con i suoi intrighi, le passioni e i colpi di scena.

Il prossimo anno, su Canale 5, andranno in onda gli episodi finali di Una Vita: la soap chiuderà definitivamente i battenti dopo che in patria hanno scelto di cancellarla dal palinsesto, per un calo di ascolti notevole registrato nel corso degli anni.

Anche gli spettatori italiani, quindi, diranno addio a questo prodotto che continua ad appassionare il pubblico con una media che quotidianamente arriva a sfiorare anche il 20% di share prima di Uomini e donne.