I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso dell'ultima puntata serale c'è stato l'ingresso in casa di Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani. Alfonso Signorini ha voluto fare questo regalo alla concorrente del suo reality show, facendole vivere qualche giorno di spensieratezza col suo fidanzato, anche se al momento non si sa ancora se resterà come concorrente oppure se andrà via lunedì 25 ottobre. Tuttavia, dopo la puntata del GF Vip, Alex Belli si è lasciato andare ad un clamoroso retroscena, sostenendo di sapere fin dall'inizio che Alessandro sarebbe entrato e che dietro questa situazione ci sarebbe lo zampino di Fabrizio Corona.

Retroscena Grande Fratello Vip 6: Alex Belli vuota il sacco su Alessandro Rossi

Nel dettaglio, Francesca Cipriani ha avuto la possibilità di rivedere il suo fidanzato Alessandro Rossi.

I due si sono ricongiunti dopo che il ragazzo ha fatto un periodo di quarantena e il 22 ottobre ha varcato la soglia della porta rossa del GF Vip.

Al momento, però, non si sa ancora se resterà ufficialmente come concorrente oppure se la sua visita durerà solo pochi giorni.

Intanto, però, al termine della puntata serale del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha "smascherato" questo ingresso, sostenendo che lui sapeva già che questo momento ci sarebbe stato nel corso dell'attuale sesta edizione del reality show.

Parlando in casa con Manuel Bortuzzo, Alex ha detto che Alessandro non sarebbe rimasto in casa un solo giorno, alludendo al fatto che sarebbe diventato un concorrente a tutti gli effetti.

Fabrizio Corona dietro l'ingresso al GF Vip del fidanzato di Francesca?

"Me lo aveva detto, Ciccio Pasticcio, perché li ha fatti conoscere lui, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?", ha detto Alex parlando con Bortuzzo.

Nel momento in cui Manuel ha ammesso di non aver capito a chi si riferisse, ecco che Alex Belli ha simulato di scrivere un nome sul tavolo e questo era quello di Fabrizio Corona.

A quel punto, immediata la reazione della regia che ha subito staccato l'inquadratura.

Questa non è la prima volta che viene fatto il nome di Corona per questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

L'ex re dei paparazzi Corona 'protagonista' del GF Vip 6

Qualche settimana fa, infatti, Sophie e Soleil si sono scontrate verbalmente, parlando proprio di cene avvenute in casa dell'ex re dei paparazzi, dove sarebbero stati messi a punto dei "copioni" da seguire per creare dinamiche all'interno della casa di Cinecittà.

Insomma i sospetti dei telespettatori su quanto sta accadendo quest'anno al GF Vip 6 non mancano e c'è chi grida "alla presa in giro", ritenendo che questa edizione starebbe facendo "acqua da tutte le parti", sia dal punto di vista auditel che delle dinamiche.