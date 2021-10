Molti colpi di scena accadranno a Love is in the air nel corso delle puntate trasmesse dall'11 al 16 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Eda Yildiz inizierà ad avere dei dubbi su Deniz Sarachan e riuscirà a restare da sola con Serkan Bolat grazie all'aiuto di Melo.

Anticipazioni Love is in the air puntate da lunedì 11 a sabato 16 ottobre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate in onda da lunedì 11 a sabato 16 ottobre in televisione rivelano che Ceren crollerà dopo aver sperato di coronare il suo sogno d'amore.

Intanto, Piril confesserà ad Engin di essere in attesa di un bebè durante una serata di lancio.

Eda e Deniz porteranno avanti il loro piano per far ingelosire Serkan. A tal proposito, Sarachan inviterà l'architetto a prendere un caffè nel suo locale, dove inizierà a parlare della relazione tra lui e la fioraia. Bolat, a questo punto, inizierà a nutrire dei sospetti dopo aver ascoltato la versione del barista.

Intanto Leyla e Erdem, spaventati di dover passare San Valentino da soli, decideranno di trovare un partner, tanto da giocare tutte le carte a loro disposizione. Infine Engin e Piril si troveranno in difficoltà a gestire l'inizio della dolce attesa.

Eda riesce ad avvicinarsi a Serkan Bolat grazie a Melo

Nelle puntate 11-16 ottobre di Love is in the air, Ferit cercherà di fare pace con Ceren, se quest'ultima gli opponesse resistenza. A tal proposito, il ragazzo temerà per la salute dell'avvocatessa dopo che mostrerà segni di gelosia ossessiva nei confronti della fioraia.

Ma ecco che la donna confesserà a Deniz di nutrire dei sentimenti per lui.

Selin, invece, organizzerà una cena romantica per la festa degli innamorati dove inviterà Serkan Bolat, Deniz e Eda. Ayfer preparerà una vacanza con Alexander mentre Melo farà in modo che la fioraia e l'architetto possano rimanere da soli.

La ragazza, infatti, rinchiuderà la Pr in ufficio per permettere alla Yildiz di avvicinarsi a Bolat.

A tal proposito, la nipote di Ayfer cercherà di risvegliare i ricordi dell'ultimo anno passato insieme, se l'uomo dimostrasse di non ricordare molto. Ma ecco che la speranza si riaccenderà quando sembrerà ricordare una poesia che aveva imparato insieme a lei.

La Yildiz ha dei forti dubbi su Deniz

Deniz approfitterà della festa di Piril e Engin per annunciare le nozze con Eda, all'insaputa di lei stessa. Un piano per allontanare quest'ultima definitivamente da Serkan. Sarachan, infatti, si alleerà con Selin che invece vorrebbe trasferirsi in casa dell'architetto. Proprio quest'ultimo inizierà ad essere confuso mentre Eda avrà dei forti dubbi su Deniz dopo l'annuncio delle loro nozze.

Ayfer, invece, scoprirà che sua nipote ha fissato il matrimonio con il barista, apparendo furiosa. Per questo motivo, la donna imporrà alla Yildiz un ultimatum: far recuperare a Serkan la memoria in una settimana o sciogliere il finto fidanzamento con Deniz.