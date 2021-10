Lo scorso weekend, sono state registrate due nuove puntate di U&D: le poche anticipazioni che sono trapelate, fanno sapere che Ida Platano è tornata single. Marcello Messina ha deciso di interrompere la frequentazione con la dama dopo aver realizzato che alcuni suoi atteggiamenti non fanno bene al rapporto. Il 2 e 3 ottobre scorso, inoltre, Tina ha tirato una secchiata d'acqua addosso a Gemma in un momento di pausa dalle riprese interamente dedicate alla prima sfilata della stagione.

Una coppia di U&D Over 'naufraga'

All'inizio di una nuova settimana di programmazione di U&D, sono trapelate altre interessanti anticipazioni sulle puntate che sono state registrate sabato 2 e domenica 3 ottobre.

Come riportato da molti siti nelle ultime ore, gli appuntamenti che Maria De Filippi ha condotto lo scorso weekend, sono stati cruciali per una delle frequentazioni più discusse della prima parte della stagione 2021/2022.

Chi ha assistito alle ultime due registrazioni del dating-show, dunque, ha raccontato che è finita la relazione tra due protagonisti del Trono Over: Marcello Messina ha deciso di interrompere la conoscenza con Ida Platano a circa un mese di distanza dal loro primo incontro.

Il cavaliere ha motivato la sua decisione sostenendo che molti comportamenti della dama bresciana non gli piacciono, e di conseguenza fanno nascere incomprensioni difficili da superare viste anche le loro divergenze caratteriali.

Il gesto dell'opinionista di U&D

Un'altra anticipazioni che è trapelata dagli studi Elios, è quella riguardante le antagoniste del programma. Nelle puntate che sono state registrate il 2 e 3 ottobre, infatti, Tina Cipollari ha preso di nuovo di mira Gemma Galgani: l'opinionista ha tirato addosso alla torinese un secchio pieno d'acqua.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non è certamente la prima volta che la dama del Trono Over viene "vessata" con questo tipo di gesti: nel recente passato, ad esempio, la vamp l'ha sorpresa lanciandole in faccia una torta con la panna montata.

Questo siparietto che sicuramente farà discutere quando sarà trasmesso su Canale 5, è avvenuto in un momento di pausa dalla sfilata del giorno: gli spoiler su U&D, però, non chiariscono se a calcare la passerella con addosso abiti a tema sono state le donne oppure gli uomini del cast.

Nessun nuovo tronista a U&D

La terza ed ultima informazione che i blog di Gossip hanno captato sulle registrazioni di U&D del 2 e 3 ottobre, sono quelle riguardanti il Trono Classico e una news che il pubblico aspetta da giorni.

Contrariamente a quello che molti spettatori pensavano, dopo aver sentito l'autrice Raffaella Mennoia parlare di importanti novità in arrivo nel programma di Maria De Filippi, non è ancora stato presentato il sostituto di Joele. Dopo che Milan è stato invitato a lasciare la trasmissione a causa di un tentato accordo sottobanco con la corteggiatrice Ilaria Melis, i fan si aspettavano che nel giro di poco tempo sarebbe stato ufficializzato un nuovo tronista, ovvero colui/lei che avrebbe dovuto prendere il suo posto sulla poltrona rossa.

Stando a quello che hanno intuito le persone presenti in studio lo scorso weekend, il numero di ragazzi sul trono potrebbe rimanere quello attuale, ovvero tre con Andrea Nicole, Matteo e Roberta.

Ricapitolando, per il Trono Over c'è stata l'improvvisa rottura tra Ida e Marcello (è stato lui a chiudere la frequentazione per una serie di incomprensioni e problemi di comunicazione) e la secchiata d'acqua di Tina a Gemma, mentre per la versione giovani non è accaduto nulla di che, se non i soliti aggiornamenti sulle esterne che i tre tronisti hanno fatto durante la settimana con i loro corteggiatori preferiti.