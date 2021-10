Nuove vicende investiranno i personaggi de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dall'11 al 15 ottobre rivelano che Adelaide sarà fermamente intenzionata a scoprire il contenuto della lettera che il defunto marito ha scritto a Flora. Una volta rientrata dalla Svizzera, Tina riceverà un importante incarico da Vittorio Conti, ma la giovane siciliana non sembrerà entusiasta della proposta. Sarà così che il direttore del negozio di lusso milanese, non accettando il suo rifiuto, farà qualcosa di inaspettato per convincerla a cambiare idea. Intanto Ezio Colombo presenterà Stefania alla sua nuova compagna Veronica e alla figlia di lei, Gemma.

Proprio quest’ultima noterà che tra sua madre e la giovane Venere si sta instaurando un bel rapporto e ne diverrà profondamente gelosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Ezio si stabilisce a casa Cattaneo

Visto che Flora si è trasferita a Villa Guarnieri, Adelaide farà di tutto per impossessarsi della lettera che il suo defunto marito ha scritto alla figlia illegittima. Vittorio, intanto, presenterà Ezio ai suoi dipendenti, come direttore della fabbrica Palmieri. Successivamente, il signor Conti e il commendatore Guarnieri avranno un contrasto motivato da una divergenza di opinioni che riguarda il prossimo numero del Paradiso market. Tornata a Milano, Tina continuerà a tenere celate le vere ragioni del suo viaggio a Zurigo, costruendo un muro di mistero attorno a lei.

Casa Cattaneo, invece, diverrà la nuova dimora di Ezio, il quale ci si stabilirà assieme alla compagna Veronica e alla figlia di lei, Gemma. Il signor Colombo proporrà a sua figlia Stefania di cenare con lui per trascorrere insieme una serata in famiglia: che cosa succederà?

Dopo aver cercato in lungo e in largo, la compagna di Umberto finalmente metterà le mani sulla missiva che il suo ex marito ha scritto a Flora prima di morire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vittorio vorrà assegnare alla giovane Amato il ruolo da protagonista per il nuovo sceneggiato, ma la cantante sembrerà non apprezzare la sua proposta. Stefania, al contrario di Tina, farà i salti di gioia per aver ritrovato il padre, ma allo stesso tempo avrà paura del confronto con la sua nuova famiglia.

Vittorio non accetta il rifiuto di Tina nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Non accettando il rifiuto della cantante Amato, il direttore del Paradiso delle signore apporterà modifiche importanti al copione. Anna informerà il signor Conti di essere pronta a lavorare a fianco della ragioniera Beatrice: Salvatore farà i salti di gioia perché potrà vederla più spesso, visto che la caffetteria è a pochi passi dal Grande magazzino. Flora entrerà in crisi con la nuova collezione Paradiso e chiederà qualche consiglio alle sarte Agnese e Maria. Veronica, nel frattempo, vedrà la figlia di Ezio e ne sarà particolarmente affascinata, ma Gemma non apprezzerà le attenzioni che sua madre dà alla figlia di Teresio.

Gloria scopre le intenzioni di Ezio nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Mentre Beatrice e Anna instaureranno un ottimo rapporto di lavoro, Adelaide cercherà di recuperare il rapporto con la giovane Ludovica e proporrà a Marcello di sostituire temporaneamente il signor Parri al Circolo, che dovrà assentarsi a causa di un problema di famiglia. Vittorio, nel frattempo, spiegherà a Tina come dovrà essere il suo film e le chiederà di lavorarci su, ma la cantante continuerà a nascondere il suo terribile segreto. Gelosa del rapporto che si è creato tra sua madre e la figlia di Ezio, Gemma tirerà un colpo basso a Stefania.

Vittorio torna a parlare di Marta e Tina confessa il suo segreto a Salvatore

Quest’ultima racconterà alle sue amiche della serata trascorsa a casa Colombo e la capocommessa Gloria avrà le prove che il suo ex marito vorrebbe che Stefania vada a vivere con lui e la sua nuova famiglia. Il direttore della ditta Palmieri, infatti, proporrà a sua figlia di trasferirsi a casa Colombo. Nel frattempo, il signor Conti avrà un’accesa discussione con la stilista Gentile e Umberto s’intrometterà tra loro, prendendo le difese della giovane americana. Quest’ultima inizierà a vedere con occhi diversi il compagno di Adelaide, scatenando il forte disappunto della contessa di Sant’Erasmo. Vittorio, in seguito, confiderà alla cantante Amato come si sente dopo la rottura con Marta Guarnieri. Allora, Tina deciderà di confessare il suo segreto a Salvatore.