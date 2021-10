Interessanti novità accadranno nelle puntate di Love is in the air in onda dal 25 al 30 ottobre su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV rivelano che Serkan Bolat inizierà a sospettare che la storia d'amore tra Deniz Sarachan ed Eda Yildiz sia una messinscena dopo una soffiata di Ceren e per questo deciderà di indagare a proposito.

Anticipazioni Love is in the air air, puntate 25-30 ottobre: Serkan scopre che Deniz ed Eda vogliono farlo ingelosire

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse dal 25 al 30 ottobre in Italia narrano che il piano di Eda per suscitare la gelosia di Serkan sembrerà dare i suoi frutti.

Il famoso architetto, infatti, avrà intenzione di farsi aiutare da Ceren e Melo per organizzare una cena a sorpresa. Quest'ultima, a questo punto, fingerà di sentirsi male per invogliare la fioraia ad uscire con lei. Per questo motivo, le due amiche si recheranno in un ristorante ma Melo poi andrà via in quanto d'accordo con Bolat.

Purtroppo il figlio di Aydan arriverà in ritardo per una visita improvvisa di Selin, diventata ancora più gelosa nei confronti di Eda. A tal proposito, Ceren avviserà Serkan che Deniz ed Eda hanno messo su un piano per farlo ingelosire. Nonostante questo, l'architetto bacerà appassionatamente Yildiz nel locale.

L'Art Life si aggiudica il progetto del signor Ates

Nelle puntate di Love is in the air in programma a fine ottobre, Eda crederà che Serkan abbia recuperato la memoria per poi schiaffeggiarlo quando scoprirà che l'ha fatto soltanto per mettersi alla prova.

Più tardi, Melo e Ayfer cercheranno di tranquillizzare la fioraia, invitandola ad apprezzare i tentativi di Bolat di recuperare il loro rapporto. Nel frattempo, la zia e Aydan verranno convocate in commissariato mentre ci saranno buone notizie per l'Art Life. Lo studio di architettura, infatti, si aggiudicherà il progetto di ristrutturazione del signor Ates.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, il ricco cliente chiederà a Eda e Deniz di partecipare ad una sfilata in suo onore.

Nel frattempo, Serkan ed Engin si muoveranno per trovare un modo per capire se il barista e la fioraia hanno davvero una storia.

Alexander è ancora vivo

Seyfi, invece, affermerà di aver visto Alexander ancora vivo e per questo Aydan e Ayfer si metteranno sulle sue tracce.

Ed ecco che Metin farà un ricatto alla signora Bolat dopo essere stata aizzata dallo chef.

Eda e Deniz passeranno un momento critico sotto il fuoco delle domande di Handan. Fortunatamente Melo aiuterà la coppia a destreggiarsi.

Ferit, intanto, si occuperà della sfilata del signor Ates mentre Serkan apparirà infastidito dai progetti matrimoniali di Eda e Deniz. Per questa ragione, l'uomo si recherà in palestra, dove verrà raggiunto e messo ko dalla fioraia.

Aydan si recherà in banca con Seyfi e Ayfer per prelevare i soldi per pagare il ricatto di Metin. Alla fine, la zia della fioraia crederà di vedere un volto familiare in un auto, una volta uscita dall'istituto bancario.