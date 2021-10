Tanti colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Love is in the air trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5.

Le trame turche della serie tv annunciano che Aydan Bolat continuerà a tenere nascosta a Serkan (Kerem Bursin) di avere una storia con Kemal Ozcan, nonostante non ci sia più preoccupazione per il cancro al cervello finalmente sconfitto.

Anticipazioni Love is in the air: Kemal è il primo amore di Aydan

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate trasmesse a breve in Italia annunciano che Serkan rimarrà all'oscuro di un fatto riguardante la vita della madre.

Tutto inizierà quando Kemal tornerà a Istanbul dopo aver salvato la vita di Eda, caduta dallo yatch per riprendere una collana finita in alto mare. In breve tempo, si scoprirà che l'uomo è in realtà il primo amore mai dimenticato di Aydan. A tal proposito, la signora Bolat ammetterà ad Ayfer e Seyfi di non aver mai smesso di amare Ozcan, mentre quest'ultimo farà in modo di entrare in affari con l'Art Life per stare ancora più vicino alla sua ex.

Alla fine, Kemal riuscirà a strappare un appuntamento a Aydan, sebbene all'oscuro di tutti.

Serkan sconfigge il cancro nella seconda stagione

Nella seconda stagione di Love is in the air si assisterà a un salto temporale di cinque anni che coinciderà con la fine della prima e l'inizio della seconda stagione dello sceneggiato turco.

Aydan e Kemal continueranno a frequentarsi, sebbene non abbiano ancora informato Serkan del loro legame.

Intanto, i telespettatori scopriranno che l'architetto ha sconfitto il cancro al cervello che l'aveva colpito. Nonostante questo, la signora Bolat preferirà non mettere al corrente il figlio della sua nuova situazione sentimentale, a discapito della volontà del compagno di rendere pubblica la loro relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, Serkan deciderà di annullare un viaggio che l'avrebbe portato per tre lunghi mesi a New York.

Ozcan dà un ultimatum alla signora Bolat

Una novità che scombussolerà i piani di Aydan, la quale aveva chiesto a Kemal di trasferirsi da lei durante l'assenza del secondogenito. Per questa ragione, la donna sarà costretta a esigere che Ozcan faccia i bagagli prima dell'arrivo di Serkan.

Ovviamente la scelta della donna scatenerà le furie del fidanzato, che sarà costretto a darle un ultimatum: interromperà la loro relazione, se non informa il figlio che stanno insieme.