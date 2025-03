Tarik riceverà i risultati del Dna di Melis nella puntata di Tradimento in onda venerdì 14 marzo: "Non è il padre", dirà la segretaria del laboratorio.

Le anticipazioni rivelano che Tarik andrà da Nihal a chiederle spiegazioni sulla truffa e lei gli dirà che Yesim ha organizzato tutto e le ha dato i capelli di Oyku per il test. Quando Tarik accuserà la sua compagna, però, avrà la certezza che la donna non ha avuto denaro da Nihal e crederà che questa volta non gli abbia mentito.

Elmas e Guzide soddisfatte del lavoro contro Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Elmas continuerà a svolgere il suo lavoro senza sosta.

Grazie allo spyware piazzato sul pc di Tarik, la donna riuscirà a tenere sotto controllo ogni movimento di Yenersoy. Compiaciuta, Elmas racconterà a Guzide che suo marito si è infuriato con lei perché la credeva responsabile anche del ricatto ricevuto da Nihal, la madre della piccola Melis. Nel frattempo, Tarik si recherà in carcere a trovare Nihal per capire chi abbia potuto aiutarla del suo ricatto. Poco prima di incontrare la donna, Yenersoy riceverà la telefonata dal laboratorio analisi a cui aveva mandato lo spazzolino della bambina: "Non c'è' corrispondenza", dirà la segretaria, "Non è il padre di Melis". Tarik avrà la conferma di essere stato truffato e si recherà all'incontro con Nihal in preda alla rabbia.

La donna non avrà problemi ad ammettere che per fargli credere che Melis fosse sua figlia ha usato i capelli di Oyku. A quel punto Nihal spiegherà che è stata Yesim ad architettare tutto. In un primo momento, Tarik non crederà alle parole della donna, ma quando lei gli descriverà la casa di Yesim capirà che non sta mentendo.

La prova che libererà Yesim da ogni accusa

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 14 marzo, Tarik apprenderà che Yesim gli ha mentito ancora una volta. "Ha preso la metà dei 200mila dollari che mi hai dato", spiegherà Nihal. Yenersoy andrà via dal carcere in preda alla rabbia e andrà alla villa in cui abita Yesim. Senza dire neanche una parola, Tarik inizierà a frugare ovunque per trovare i 100mila dollari che Yesim gli ha avrebbe estorto, ma non riuscirà a trovare nulla.

Yesim gli chiederà spiegazioni e Tarik racconterà che è stato in carcere: "Nihal mi ha detto tutto". "Le hai dato i capelli di Oyku e hai preso i miei soldi", accuserà Yenersoy, ma Yesim negherà tutto. La donna dirà che probabilmente Nihal ha rubato i capelli dal bagno quando è andata a trovarla, ma continuerà a tenersi fuori dalla faccenda. Quando Tarik sentirà la polizia, l'agente gli dirà che nella stanza di Nihal c'erano 193 mila euro e quindi l'uomo dedurrà che Yesim non ha avuto il denaro come gli aveva detto la donna in carcere. Tarik penserà che Yesim questa votla gli ha detto la verità e dovrà ritirare tutte le accuse.

L'accordo tra Nihal e Yesim alle spalle di Tarik

Nelle puntate precedenti, Yesim si è accordata davvero con Nihal e le ha chiesto metà della cifra estorta a Tarik.

In cambio, Yesim ha fornito alla donna i capelli di Oyku affinché Tarik credesse di avere un'altra figlia e pagasse la somma richiesta. Quando Yenersoy ha ceduto al ricatto, ha dato a Nihal 200mila dollari in cambio del suo silenzio. La donna, però, non ha rispettato i patti con Yesim e ha tenuto la somma tutta per sé. Qualche giorno dopo, Tarik era in albergo quando ha visto arrivare Nihal con suo marito e la bambina. I due coniugi si vantavano di aver rubato dei soldi in modo facile e ha capito di essere stato raggirato. Per averne la certezza, però, ha rubato lo spazzolino di Melis per farlo analizzare.