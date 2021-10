Lulù Selassié si è resa protagonista nelle ultime ore di pesanti improperi indirizzati allo stilista che le ha preparato l'abito per la prossima diretta del Grande Fratello Vip. La principessa non solo non ha gradito il vestito, ma ha insultato lo stilista invitandolo a cambiare mestiere, visto che tale abito secondo lei "fa schifo".

Non sono tardati ad arrivare i commenti degli utenti che, sui social, si sono mostrati alquanto critici verso quanto sentito dire dalla ragazza.

Lulù critica per un abito che non le piace, scatta la polemica

Lulù Selassié è finita nuovamente al centro delle polemiche per alcune pesanti dichiarazioni fatte in queste ultime ore all'interno della Casa del Gf Vip.

Alcuni telespettatori infatti, non hanno gradito l'atteggiamento tenuto dalla principessa mentre stava parlando con le sorelle Clarissa e Jessica.

Lulù è esplosa in una rabbia fuori controllo con tanto di insulti indirizzati allo stilista che le ha fatto recapitare l'abito da indossare nella prossima diretta del reality. Non è la prima volta che Lulù viene criticata per il suo atteggiamento. Già nelle scorse settimane parte del pubblico l'aveva accusata di essere troppo ossessiva nei confronti di Manuel.

Durante lo sfogo avvenuto poche ore, anche le sue sorelle alla fine si sono allontanate da Lulù, forse proprio per evitare che lei continuasse con le sue invettive.

Lulù insulta lo stilista

Tutto ha avuto inizio mentre Lulù era in veranda con Clarissa e Jessica.

Qui, discutendo dell'outfit della prossima puntata, Lucrezia ha cominciato a inveire contro una persona che non ha a che vedere direttamente con la Casa. Non si tratta di un concorrente, ma dello stilista che le ha preparato l'abito per la diretta di venerdì.

A Lulù non è piaciuto affatto il vestito, mentre le sorelle cercavano di convincerla che non fosse così brutto e che sarebbe diventato perfetto con qualche modifica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rassicurazioni che non sono servite, visto che Lulù ha cominciato a inveire contro lo stilista, giudicando duramente il suo lavoro.

Lulù Selassié critica l'abito e lo stilista: 'Fa cag...re, cambia mestiere'

Le parole di Lucrezia Selassié sono state particolarmente dure.

Riferendosi all'abito è esplosa dicendo: "Mi fa cag...re", sostenendo di non voler rovinare la propria immagine con un vestito così brutto. Poi ha continuato la sua invettiva prendendosela con lo stilista: "Chi ha fatto l’abito si deve vergognare perché fa schifo", invitandolo a cambiare mestiere.

Il video dell'esplosione di rabbia di Lulù ha fatto immediatamente il giro del web, dove molti utenti hanno criticato l'atteggiamento fuori luogo della ragazza. Alcuni utenti le hanno dato della superficiale e viziata, mentre altri si sono augurati che nessuno le mandi più nessun abito nella Casa.