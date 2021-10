Isabella Ricci è una delle protagoniste di Uomini e donne ed è una delle dame più apprezzate dal pubblico da casa. Recentemente, l'imprenditrice romana ha avuto qualche conoscenza con i single del parterre, non andata a buon fine. Nel corso di una recente intervista, Isabella ha rivelato che le piacerebbe conoscere Giorgio Manetti. Inoltre, Ricci ha anche confidato di avere seguito il percorso di Gemma Galgani, quando era fidanzata con il cavaliere fiorentino e, se si fosse trovata nei suoi panni, avrebbe lasciato il programma con Giorgio.

Uomini e Donne: anni fa, Isabella Ricci seguiva in tv Giorgio Manetti

Isabella Ricci sta cercando l'amore in televisione e, durante un'intervista per il magazine della trasmissione, oltre ad avere raccontato il suo percorso nel dating show, ha parlato anche di Giorgio Manetti. Recentemente, infatti, l'ex cavaliere toscano aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla dama romana, definendola una donna affascinante ed intelligente e Isabella ha commentato la vicenda. In particolar modo, Ricci ha affermato che le piacerebbe uscire con l'ex fidanzato di Galgani: ''Ho cominciato a vedere Uomini e Donne proprio ai tempi della storia di Giorgio e Gemma, che devo dire mi aveva appassionata''.

Uomini e Donne: il famoso 4 settembre, Isabella Ricci avrebbe lasciato lo show con Giorgio Manetti

Avendo seguito le vicende sentimentali di Manetti e Galgani sul piccolo schermo, Isabella ha anche svelato cosa avrebbe fatto se si fosse trovata nei panni della dama torinese il famoso 4 settembre. A tal proposito, Ricci ha dichiarato: ''Le confesso che già all'epoca, il famoso quattro settembre, mi ero trovata da spettatrice in disaccordo con Gemma quando disse a Giorgio che senza sentimenti non avrebbe mai lasciato la trasmissione con lui.

Io personalmente, fossi stata in Gemma, avrei reagito diversamente e me la sarei vissuta''.

Uomini e Donne: il desiderio di Isabella Ricci di conoscere Giorgio Manetti

Isabella Ricci ha poi confidato un desiderio: ''Mi piacerebbe molto conoscere Giorgio, in amicizia, visto che per tre anni ho seguito le sue vicissitudini e mi rivedo in lui in alcuni aspetti''.

Inoltre, l'imprenditrice romana ha ricordato che Gianni Sperti, anni fa, era andato contro Manetti e, in merito a quegli episodi, la dama ha dichiarato: ''Magari Giorgio potrebbe darmi qualche consiglio su come gestire la situazione''. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Giorgio Manetti tornerà nella trasmissione di Maria De Filippi, per conoscere Isabella Ricci e come reagirà Gemma Galgani di fronte al suo ex fidanzato.