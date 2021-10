Nuovo anticipazinoi su Love is in the air, la Serie TV della rete ammiraglia Mediaset con protagonisti gli attori Hande Ercel e Kerem Bursin. Le trame delle puntate turche in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Serkan Bolat riuscirà a recuperare i ricordi persi, dopo essere rimasto coinvolto in una rissa con Engin.

Anticipazioni Love is in the air: Eda compie una mossa disperata per risvegliare Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le puntate in onda a breve su Canale 5, annunciano che ci sarà una svolta per l'amnesia di Serkan.

Tutto inizierà quando Eda deciderà di compiere una mossa disperata per riprendersi l'architetto, dopo che quest'ultimo aveva chiesto la mano a Selin. La fioraia, infatti, accetterà di diventare la moglie di Deniz per costringere Bolat a una reazione. Purtroppo Yildiz cadrà in una trappola, visto che il barista preparerà una documentazione valida per il matrimonio grazie alla complicità della pr dell'Art Life. Una storyline complicata che avrà come protagonisti molti colpi di scena.

Bolat recupera i ricordi persi grazie a un pugno

Nei nuovi appuntamenti di Love is in the air, Serkan capirà di essere ancora innamorato di Eda, nonostante non ricordi il loro amore. Per questa ragione si recherà in un bar per sfogare i suoi patemi d'animo a Engin e qui i due amici verranno malmenati da alcuni brutti ceffi.

Bolat, infatti, verrà raggiunto da un pugno sul volto, che gli farà recuperare i ricordi persi nell'incidente aereo di qualche mese prima.

Il marito di Piril, a questo punto, convincerà il suo migliore amico a correre da Eda per fermare le nozze con Deniz. Un tragitto che si rivelerà pieno di difficoltà per colpa di una strada bloccata a causa di un incidente d'auto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan, infatti, dovrà correre a perdifiato fino al luogo prescelto dalla coppia per la celebrazione della cerimonia.

Yildiz incastrata in un matrimonio legale da Deniz

Serkan (Kerem Bursin) raggiungerà l'amata sull'altare, dove le darà un bacio appassionato davanti agli invitati le ammetterà di essersi ricordato finalmente del loro grande amore.

Purtroppo i due piccioncini verranno messi di fronte a una triste realtà, quando il funzionario preciserà che il matrimonio appena celebrato con Deniz è valido a tutti gli effetti. In questo modo Yildiz capirà di essere stata ingannata in quanto aveva pronunciato il "sì", convinta che si trattasse di una messinscena. Alla fine Sarachan sarà costretto ad ammettere di averla incastrata in quanto vuole passare il resto della vita insieme a lei.