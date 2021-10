Prosegue la messa in onda della soap opera Love is in the air (titolo originale Sen Çal Kapimi), trasmessa su Canale 5 fin dalla scorsa estate.

Gli spoiler dell’episodio in onda sul piccolo schermo il 30 ottobre 2021, annunciano che un pranzo in barca rischierà di trasformarsi in una tragedia che coinvolgerà la protagonista Eda Yildiz (Hande Erçel).

La fanciulla dopo essersi mostrata parecchio complice con Serkan Bolat (Kerem Bürsin) durante una sfilata di moda, peraltro scatenando diverse gelosie, si affaccerà sul pontile di uno yacht ed estrarrà da una tasca la collana (in cui ha appeso l’anello ricevuto da parte dell’architetto prima che perdesse la memoria), dopodichè la donne cadrà in mezzo al mare.

Eda farà un tuffo involontariamente nel bel mezzo di una festa, avendo improvvisa perso l'equilibrio: ovviamente l'accaduto turberà abbastanza Serkan.

Spoiler Love is in the air, episodio del 30 ottobre: Ates invita Eda, Deniz, Serkan e Selin nel suo yacht per festeggiare

Nella 119^ puntata dell’amata serie televisiva in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 30 ottobre 2021 dalle ore 15:45 fino alle 16:30, a catturare l’attenzione per iniziare saranno gli abiti realizzati da Sevim nella sfilata che sarà un grande successo, organizzata dal signor Ates, un prestigioso cliente dell’azienda Art Life. Con l’idea di festeggiare, quest’ultimo inviterà la squadra di lavoro composta da Eda, Deniz (Sarp Can Köroğlu), Serkan e Selin (Bige Önal) a salire sul suo yacht privato.

Durante il party, che sarebbe dovuto essere un momento di gioia, però la giovane studentessa Yildiz desterà parecchia preoccupazione ai presenti.

La giovane Yildiz cade in mare involontariamente, Selin si accorge della scomparsa di Eda

Dalle anticipazioni si evince che Eda farà prendere un grosso spavento a tutti coloro che saranno presenti, ma soprattutto al suo amato Bolat, il quale non nasconderà il suo evidente turbamento e si mostrerà parecchio agitato.

In particolare la nipote di Ayfer (Evrim Doğan), sempre più disperata per gli atteggiamenti di Serkan, cadrà accidentalmente in mare dopo aver passeggiato lungo il pontile della barca, facendo entrare l’architetto nel panico totale: la prima persona ad accorgersi della scomparsa di Eda però sarà la sua rivale in amore Selin, che nonostante l’astio chiamerà i soccorsi, anche se non troppo di fretta.