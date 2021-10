Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 25 al 29 ottobre su Rai 1. Le trame si soffermano su Gloria Monreau, uno dei personaggi più amati della soap opera. In dettaglio, la capo-commessa salverà la vita di Paola dopo aver deciso di rimanere a Milano per affrontare il suo passato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntate da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre in tv rivelano che Adelaide informerà Ludovica di un evento di gala previsto in settimana al Circolo.

Questa sarà l'occasione per Marcello di sfoderare le sue doti dopo essere diventato il sostituto di Parri.

Ludovica, a questo punto, chiederà aiuto a Flora per scegliere l'abito da indossare in occasione del gala al Circolo. Le due donne approfitteranno di questo evento per diventare sempre più amiche. Anche la Ravasi riceverà un invito da parte di Umberto a presenziare all'importante evento.

Ma ecco che durante il gala, Adelaide architetterà un piano per mettere in cattiva luce Marcello. Fortunatamente la strategia della contessa fallirà miseramente.

Gloria rinuncia a trasferirsi lontano da Milano

Nelle puntate 25-29 ottobre de Il Paradiso, Gloria rinuncerà a trasferirsi lontano da Milano, apparendo decisa ad affrontare Ezio, tanto da finire per incontrarlo durante la giornata lavorativa al grande magazzino.

Ovviamente, Colombo apparirà molto scosso visto che sono passati molti anni dall'ultima volta che l'ha vista.

Tuttavia, la capo-commessa deciderà di prendere di petto la situazione, tanto da chiedere un appuntamento al marito, che nonostante l'iniziale perplessità accetterà di incontrarla fuori dal lavoro. In questo frangente, Ezio chiederà alla Monreau di scomparire per sempre in quanto non vuole che ci siano interferenze nella sua nuova famiglia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, il padre di Stefania ammetterà di essere profondamente innamorato di Veronica, tanto da vedere un futuro roseo con la madre di Gemma. Nonostante tutto, Colombo apparirà decisamente inquieto al ritorno dal confronto con Gloria.

La Monreau salva la vita di Paola e del bambino che porta in grembo

Armando, intanto, cercherà di aiutare la capo-commessa, facendo da tramite con Ezio.

Paola, invece, avrà un malore legato alla sua gravidanza. La Monreau, a questo punto, si precipiterà a soccorrerla visto che in passato era una stimata ostetrica. La donna capirà fin da subito della gravità della situazione e per questo chiamerà un'ambulanza che trasporterà la futura madre in ospedale. Alla fine, Ezio rivaluterà Gloria dopo aver saputo che la moglie ha salvato la vita di Paola e del bambino che porta in grembo. Per questo motivo, l'uomo chiederà di avere un nuovo incontro con lei.