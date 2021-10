Molti colpi di scena intratterranno i telespettatori di Love is in the air nel corso delle puntate in onda dall'11 al 16 ottobre su Canale 5.

Le trame della soap opera narrano che Selin Atakan assisterà ad un bacio tra Serkan Bolat ed Eda Yildiz, e da qui comincerà a pensare che il loro amore stia ormai riaffiorando.

Anticipazioni Love is in the air: puntate 11-16 ottobre

Le anticipazioni di Love is in the air relative agli episodi che verranno trasmessi dall'11 al 16 ottobre su Canale 5 rivelano che Deniz inviterà Serkan al suo bar, e qui gli racconterà com'è nata la storia con Eda.

Un discorso che farà sorgere qualche dubbio nell'architetto.

Erdem e Leyla, invece, organizzeranno un piano per trovare un partner ciascuno con il quale trascorrere il giorno di San Valentino. Intanto, la storia tra Ayfer e Alexander procederà a gonfie vele. Aydan mangerà troppi cioccolatini al liquore e, in preda ad un'incontrollata euforia, si renderà protagonista di una scenata di gelosia a casa di Ayfer.

Engin e Piril saranno travolti dalle difficoltà relative alla gravidanza. Ferit cercherà di ricucire il rapporto con Ceren, ma si ritroverà a sbattere contro il muro eretto dalla giovane nei suoi confronti. Di conseguenza, Ferit sarà in ansia per il comportamento di Ceren.

L'avvocatessa manifesterà una gelosia morbosa nei confronti di Eda e Deniz.

Selin organizzerà una cena con Serkan, Yildiz e Sarachan per San Valentino.

Deniz annuncia le nozze con Eda

Ceren confesserà a Deniz di essere innamorata di lui, e da qui scatterà un brusco litigio tra di loro.

Melo studierà un piano per evitare che il barista e Selin vadano a cena insieme a Serkan e Eda. La giovane auspicherà che la sua amica possa trascorrere una serata da sola con l'architetto.

Fortunatamente la strategia avrà esito positivo.

Yildiz, a questo punto, cercherà di far riaffiorare nella mente di Bolat i ricordi di alcuni dei loro momenti più romantici. Purtroppo i tentativi risulteranno vani. La speranza però si riaccenderà quando il figlio di Aydan declamerà alcune strofe di una poesia che avevano imparato insieme.

Piril organizzerà una festa per annunciare che lei ed Engin aspettano un bambino. All'improvviso, Deniz comunicherà che convolerà a nozze con Eda, nonostante quest'ultima sia all'oscuro di tutto. Serkan apparirà confuso, mentre la fioraia inizierà a dubitare della mossa di Sarachan.

Selin spia un bacio tra Serkan e Yildiz

Selin e Deniz studieranno un altro piano per allontanare Serkan da Eda. La Pr fingerà di voler arredare il suo ufficio e contatterà il barista come designer.

Ayfer sarà adirata quando verrà a sapere che sua nipote e Sarachan hanno fissato la data delle nozze. La donna, a questo punto, darà a Yildiz una settimana di tempo per far sì che l'architetto recuperi la memoria, altrimenti dovrà annullare il finto fidanzamento.

Intanto Serkan andrà a bere qualcosa nella sua caffetteria preferita e Eda lo vedrà. Il giorno dopo, mentre in ufficio stanno attendendo un cliente importante, si lasceranno andare ad un bacio appassionato. Selin assisterà alla scena e comincerà a pensare che il loro amore stia tornando a galla.