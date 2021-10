Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della soap opera annunciano che una novità spiazzerà Eda Yildiz (Hande Ercel). In dettaglio, la fioraia scoprirà che Selin Atakan è incinta dopo una rivelazione dell'amica Melo.

Anticipazioni Love is in the air: Eda diventa la moglie di Deniz con l'inganno

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate in onda in prima visione tv annunciano che una scoperta potrebbe cambiare il corso della storia tra Serkan e Eda.

Tutto avrà inizio quando Deniz riuscirà a diventare il marito della fioraia grazie ad un'alleanza con Selin. Neanche a dirlo, Yildiz rimarrà stupita quando scoprirà di essere stata ingannata visto che il matrimonio appena celebrato è regolare. Tutto questo coinciderà con una bella notizia da parte di Serkan, che recupererà finalmente la memoria dopo essere rimasto coinvolto in una lite con alcuni malintenzionati in compagnia di Engin. Bolat, a questo punto, non si arrenderà a perdere Eda neanche quando scoprirà che è diventata la moglie di Deniz.

Dall'altro canto, Yildiz cercherà di convincere Sarachan a concederle l'annullamento matrimoniale. Alla fine, Selin spingerà il barista a fuggire da Istanbul e non farsi rintracciare per almeno otto ore per costringere Eda ad avviare le procedure del divorzio della durata di un anno.

Melo scopre che Selin aspetta un bambino

Nelle nuove puntate di Love is in the air, la fuga di Deniz non andrà troppo lontano grazie all'intervento di Erdem, Aydan e Ayfer che lo costringeranno a firmare la documentazione necessaria per liberare Eda dal vincolo matrimoniale.

Il giorno dopo Selin annuncerà a Serkan di voler lasciare la Turchia, tanto da cedergli il 5% delle azioni dell'Art Life.

Ma ecco che proprio prima della partenza Melo farà una scoperta sorprendente riguardo la Pr. L'amica di Eda, infatti, scoprirà che l'Atakan è in attesa di un bambino e per questo sospetterà che Serkan sia l'unico possibile responsabile della gravidanza.

Eda Yildiz spiazzata dalla gravidanza della Pr

All'inizio, Melo non saprà come comportarsi ma poi sceglierà di essere sincera con Eda.

Ovviamente Yildiz rimarrà spiazzata dalla novità, tanto da correre a chiedere una spiegazione a Selin. Proprio quest'ultima affermerà di essere incinta, sebbene la supplichi di tenere la bocca chiusa visto che vuole crescere il figlio da sola. Una decisione, che non troverà d'accordo la fioraia, la quale penserà che non sia giusto che il bambino della Pr cresca senza l'affetto di un padre visto che lei ha sofferto moltissimo per la morte prematura dei suoi genitori.