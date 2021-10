Stanco degli atteggiamenti gelosi e possessivi di Lulù, Manuel si è finalmente fatto coraggio ed ha chiarito la sua posizione circa il loro rapporto. A poche ore da una nuova puntata del GF Vip, Bortuzzo ha affrontato la principessa dopo la scenata che ha fatto a Sophie: il ragazzo ha detto di essere stufo, di voler vivere serenamente nella casa e di non avere più voglia di baciare e coccolare Hailé Selassié. Nei video che stanno facendo il giro dei social network, però, si vede Lucrezia insistere nel parlare di un legame che secondo lei potrebbe durare anche in futuro, cosa che il nuotatore ha seccamente smentito.

Le dure parole del concorrente del GF Vip 6

Per settimane ha provato ad allontanare Lulù con delicatezza e discorsi poco chiari, ma nelle ultime ore Manuel sembra aver optato per un comportamento più deciso per far capire alla principessa che tra loro le cose non vanno. Dopo aver chiesto a Sophie di non avvicinarsi al ragazzo che le piace ("Evita certi atteggiamenti, io già ho problemi e questo mi fa morire"), Hailé Selassié ha cercato e ottenuto un confronto con Bortuzzo. In una serie di video che stanno facendo il giro della rete, si vede Lucrezia spiegare al nuotatore i motivi della scenata che ha fatto la sera prima a Codegoni, anche se ha provato a ridimensionarla parlando di un banale fastidio.

"Ho visto che per lei hai avuto attenzioni che a me non hai mai dato", ha esordito la giovane prima che il 22enne la freddasse chiedendole "e ti sei chiesta il perché?".

Flirt al capolinea nella casa del GF Vip

"Voglio vivere serenamente qui dentro", ha proseguito Lucrezia nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 10 ottobre.

La replica di Manuel è stata dura come mai prima: "Inizia a non rompermi i co... con queste cose e lasciami in pace". Il ragazzo ha ribadito la sua volontà di essere libero di fare quello che gli pare con chi gli pare senza dover temere una nuova sceneggiata della principessa: "Io ti rompo mai quando stai con gli altri? No, perché non me ne frega niente".

Bortuzzo è stato sincero e deciso quando ha chiarito a Lulù che i suoi comportamenti eccessivamente gelosi l'hanno allontanato in modo definitivo, tant'è che più volte ha fatto riferimento a una situazione che lui reputa chiusa. Hailé Selassié, però, ancora una volta ha fatto orecchie da mercante confermando il forte sentimento che prova per il compagno di GF Vip: "Ci tengo tanto a te, vorrei coccolarti e baciarti di più". In risposta a quest'ultima affermazione, Manuel è stato perentorio: "Io non voglio questo, non mi viene spontaneo".

L'insistenza di Lucrezia fa infuriare il pubblico del GF Vip

Nel dialogo che ha avuto oggi pomeriggio con Lulù, Manuel non l'ha quasi mai guardata negli occhi ed ha evitato qualsiasi contatto fisico, come a voler confermare anche con i gesti che per lui la situazione è chiaramente chiusa.

"Tu non mi conosci per niente", ha ripetuto il concorrente del GF Vip quando la principessa ha provato a interpretare le sue espressioni facciali palesemente scocciate. Prima di lasciare il divano, Bortuzzo ha fatto un'altra precisazione sulle sue intenzioni: "Non sono venuto qui per cercare una fidanzata".

Hailé Selassié, però, sembra non comprendere le parole del nuotatore, tant'è che prima di salutarlo gli ha detto che spesso immagina un futuro con lui, ovvero momenti che potrebbero condividere fuori dalla casa di Cinecittà come farebbe una qualsiasi coppia. Manuel è andato via senza aggiungere altro, ma stavolta i fan del reality non possono rimproverargli di non essere stato chiaro con Lulù, che invece continua a non voler vedere la realtà per com'è veramente.