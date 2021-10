Il mese di ottobre porta con sé diversi cambiamenti nelle vite dei personaggi de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre si concentrano innanzitutto su Tina (Neva Leoni).

La giovane cantante siciliana riceverà dal dottor Conti (Alessandro Tersigni) la richiesta di partecipare ad un nuovo film musicale. Tina sarà allettata all'idea di prendere parte al progetto, e così comincerà a curare i problemi alla sua voce.

Marcello dovrà fare i conti con il primo giorno di lavoro presso il Circolo in un ambiente differente rispetto a quello al quale era abituato.

Marcello complica i piani della contessa dopo l'arrivo al Circolo

Marcello se la caverà bene al Circolo e non deluderà le aspettative, mettendo in difficoltà Adelaide, la quale invece pensava che il giovane fosse andato subito in affanno.

Paola comunicherà alle Veneri che Flora fingerà di essere una di loro per analizzare da vicino i comportamenti dei clienti. Intanto, continuerà ad essere piuttosto complicata la strada verso il ricongiungimento familiare tra Ezio e la figlia. Sulla questione interverrà Veronica, la quale pretenderà che Gemma si impegni affinché porga le sue scuse a Stefania.

Gloria vuole dimettersi dal Paradiso delle Signore

Gloria (Lara Komar) si renderà protagonista di una decisione sorprendente: infatti annuncerà che sta pensando di rassegnare le proprie dimissioni dal Paradiso delle Signore.

La signora Ernesta, preoccupata per Gloria, chiederà aiuto ad Armando (Pietro Genuardi) per scoprire perché la giovane è improvvisamente scomparsa. Il capo magazziniere si metterà alla ricerca della ragazza e proverà a tranquillizzare la zia Ernesta, la quale aveva ospitato Gloria in casa sua con affetto.

Tina racconta la verità a Vittorio sul matrimonio con Sandro

Tina accetterà la proposta di Vittorio di esibirsi al Circolo alla presenza dei produttori del film. Tuttavia, dopo la performance accuserà un forte bruciore alla gola e per questo motivo contatterà un medico, il quale non escluderà che potrebbe essere necessario un intervento alle corde vocali.

Armando verrà a sapere che Gloria, in seguito ad una rapina, è stata ricoverata in ospedale. Tina vivrà un momento di sconforto. Vittorio la troverà mentre vaga per la città senza meta. A questo punto, la cantante deciderà di confidarsi con il dottor Conti e gli racconterà che si è separata dall'ormai ex marito Sandro Recalcati.