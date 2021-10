Tanti colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Love is in the air in programma tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Eda Yildiz rifiuterà la proposta di nozze Serkan Bolat dopo una scoperta su Selin Atakan.

Anticipazioni Love is in the air: Deniz firma l'annullamento delle nozze a Eda

Le anticipazioni di Love is in the air sulle prossime puntate trasmesse prossimamente in tv annunciano che una scoperta porterà Eda a prendere una decisione molto sofferta.

Tutto prenderà il via nel momento in cui Deniz riuscirà a sposare la fioraia dopo aver stretto un'alleanza con Selin.

La Yildiz rimarrà attonita quando scoprirà che il matrimonio è legale, tanto da convincere il neomarito ad annullarlo alla Sacra Rota.

Nel frattempo, Serkan riacquisterà la memoria dopo aver ricevuto un pugno sul viso da un malvivente durante un tafferuglio in un bar dove si trovava in compagnia di un amico.

Deniz, invece, si farà convincere da Selin a non concedere l'annullamento delle nozze ad Eda e per tale ragione scomparirà per ben otto ore. Tuttavia, la sua fuga avrà vita breve in quanto Sarachan verrà rintracciato e costretto a firmare i fogli necessari a rendere libera la Yildiz per potersi rifare una vita con Serkan.

Selin è incinta

Nei nuovi appuntamenti di Love is in the air, Selin deciderà di trasferirsi lontano da Istanbul dopo aver espresso la volontà di cedere il 5% delle quote della holding a Serkan.

Ma ecco che Melo farà una scoppiettante scoperta sulla collega dopo aver risposto per sbaglio ad una telefonata indirizzata a lei. In questo frangente, la ragazza scoprirà che l'Atakan è incinta e sicuramente di Serkan.

Melo, a questo punto, deciderà di tenere la bocca chiusa su questo incredibile segreto, se poi non preferisse essere leale nei confronti di Eda.

La giovane, infatti, informerà la Yildiz della lieta notizia della Pr. Proprio quest'ultima confesserà di essere in attesa dopo essere stata raggiunta dalla fioraia molto inviperita.

In questo frangente, Selin obbligherà la rivale a non raccontare a nessuno e sopratutto a Serkan della sua gestazione. La donna, infatti, deciderà di crescere il bambino senza l'aiuto di nessuno.

Una decisione che lascerà l'amaro in bocca alla Yildiz, in quanto sofferente da tantissimi anni della perdita di entrambi genitori in un incidente.

La Yildiz rifiuta la proposta di nozze di Bolat

Intanto i dipendenti dell'Art Life organizzeranno un party dove parteciperanno Serkan e Eda. Il famoso architetto, a questo punto, approfitterà dell'evento per inginocchiarsi davanti alla Yildiz per chiederle di diventare sua moglie. Purtroppo la fioraia rifiuterà la proposta di nozze di Bolat dopo aver appreso della gravidanza di Selin. Una risposta che lascerà stupefatto il figlio di Aydan che non credeva in questo epilogo.

Tuttavia, i due giovani riusciranno a chiarirsi. Eda preciserà a Serkan di avere bisogno di più tempo, nascondendogli però del fatto che Selin è in attesa di un bambino.