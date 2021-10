Molti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air trasmesse dal 18 al 23 ottobre su Canale 5. Le trame della serie tv narrano che Aydan colpirà Alexander Zucco con una bottigliata in testa. Serkan Bolat, invece, confesserà di amare ancora Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air dal 18 ottobre: Alexander tramortito con una bottigliata da Aydan

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 18 a sabato 23 ottobre in televisione annunciano che Deniz e Selin saboteranno una presentazione di Eda all'Art Life in modo da allontanarla sempre di più da Serkan.

Ma ecco che l'architetto tornerà a Istanbul per aiutare Yildiz a ultimare il lavoro. Un gesto che porterà la nipote di Ayfer a credere che Bolat stia riacquistando la memoria. Per tale ragione, la donna approfitterà della complicità di Deniz per suscitare la sua gelosia.

Serkan, invece, organizzerà una festa di compleanno a sorpresa per Selin. Eda sarà delusa dalla cosa, tanto da uscire fuori dalla tenuta durante una tempesta di neve. Ayfer e Aydan, intanto, scopriranno di avere una rivale alla conquista del cuore di Alexander. Per questo motivo, la Yildiz senior deciderà di affrontarlo a muso duro. Alla fine, lo chef Zucco verrà tramortito con una bottigliata dalla Bolat senior durante i concitati momenti seguiti a una lite.

Selin bacia Deniz

Nelle puntate 18-23 ottobre di Love is in the air, Selin si accingerà a spegnere le candele della torta di compleanno mentre tutti gli ospiti si accorgeranno della scomparsa di Eda. Gli invitati, a questo punto, si precipiteranno alla ricerca della fioraia, lasciando sola la Pr, che in preda all'ira distruggerà tutti gli oggetti presenti nel salone delle feste.

Non contenta, Atakan bacerà Deniz giunto in suo soccorso per calmarla.

Intanto Eda si metterà alla ricerca di una collana inoltrandosi nel fitto della boscaglia. Qui, la giovane si ferirà a un ginocchio dopo essere caduta su un sasso nascosto dalla neve. Fortunatamente Yildiz verrà portata in salvo dall'architetto, che la porterà in una baita disabitata dopo averla presa in braccio.

Alla fine, i due verranno sorpresi abbracciati sul divano da Deniz e Selin, che andrà su tutte le furie.

Serkan ammette a Engin di amare Eda

Il giorno seguente, Serkan convocherà una riunione dove cederà il 5% delle sue azioni a Selin. La Pr, a questo punto, accetterà nonostante un momento di titubanza. Più tardi, Bolat avrà un nuovo scontro con Eda, nonostante ammetta di amarla in un confronto con Engin.

Ayfer e Aydan, invece, confesseranno a Seyfi di aver ucciso Alexander, tanto da precipitarsi al ristorante per valutare il da farsi. A tal proposito, la polizia si recherà a interrogare le due donne nelle rispettive abitazioni. Bolat senior, a questo punto, mediterà la fuga da Istanbul mentre l'amica dimostrerà di essere più indecisa.

Selin, intanto, fingerà un incidente d'auto per far compassione a Serkan, sempre più preso da Eda. Il piano della fioraia sembrerà dare i suoi frutti visto che l'architetto pregherà Melo e Ceren di aiutarlo a organizzare una cena per la fioraia.