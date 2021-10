Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda il 14 e 15 ottobre 2021, saranno a dir poco imperdibili per tutti gli spettatori e appassionati del programma di Maria De Filippi. Il pubblico che segue la trasmissione Mediaset da tempo attende di vedere la registrazione che segnerà l'uscita di scena del tronista Joele Milan dal programma, dopo che la padrona di casa ha scelto di cacciarlo via definitivamente. Ebbene, quel momento "tanto atteso", sarà in onda questa settimana su Canale 5.

L'addio di Joele Milan: anticipazioni Uomini e donne 14-15 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse il 14 e 15 ottobre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la fatidica uscita di scena del tronista Joele Milan, dopo che la conduttrice ha scelto di eliminarlo definitivamente dallo studio della sua seguitissima trasmissione del pomeriggio.

La situazione per Joele, infatti, si è messa male nel momento in cui il tronista ha provato a prendere in giro le persone che lavorano nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, dato che aveva cercato di mettersi d'accordo con la sua pretendente Ilaria.

Joele viene smascherato e cacciato via dal trono di U&D

Tutto era partito nel momento di un ballo avvenuto in studio. Il tronista ha chiesto alla ragazza di accettare il "segui" su Instagram di uno dei suoi migliori amici, che avrebbe fatto così da tramite per far sì che si sentissero lontani dalla trasmissione, senza che nessuno lo venisse a sapere.

Tale confessione, però, è stata fatta quando Joele indossava il microfono del programma e di conseguenza gli autori di Uomini e donne hanno ascoltato tutto in tempo diretto.

La conduttrice Maria De Filippi, ha quindi scelto di prendere una decisione drastica ma al tempo stesso inevitabile per le sorti del percorso di Joele Milan nel suo programma.

Maria De Filippi smaschera Joele: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni sulle puntate di Uomini e donne del 14 e 15 ottobre 2021, rivelano che il pubblico assisterà alla "cacciata" definitiva del tronista, fatto fuori dallo studio del dating show pomeridiano per volere della stessa De Filippi.

La conduttrice, infatti, riterrà inopportuno il fatto che Joele possa proseguire il suo percorso in trasmissione, dato che in queste settimane ha provato a prendere in giro il pubblico, ma anche le stesse corteggiatrici che si sono presentate per lui.

Un duro colpo per il tronista che, dopo essere stato smascherato dalla conduttrice di Uomini e donne, ha dovuto fare i conti anche con gli attacchi da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari.