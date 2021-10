Rivelazioni inaspettate saranno al centro delle nuove puntate di Love is in the air in programma tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato raccontano che Eda Yildiz apparirà disposta a rinunciare a Serkan Bolat dopo aver appreso che Selin Atakan è davvero incinta.

Anticipazioni Love is in the air: Melo scopre che Selin è in dolce attesa

Le anticipazioni di Love is in the air suoi nuovi episodi previsti a breve in televisione annunciano che Eda apprenderà una novità, che la lascerà stupita, sebbene possa contare sull'aiuto di Ceren e Melo.

Tutto inizierà quando la fioraia capirà di essere stata ingannata da Deniz con un matrimonio legale. Yildiz, a questo punto, riuscirà a convincere il barista a concederle l'annullamento grazie all'intervento di Aydan. Per tale ragione, la ragazza e Serkan torneranno ad essere una coppia dopo il recupero della memoria, ma accadrà un colpo di scena.

Melo risponderà ad una chiamata destinata a Selin all'Art Life, dove un medico la informa della dolce attesa. Una rivelazione che lascerà attonita la giovane, che alla fine si convincerà ad essere sincera con Eda. Proprio quest'ultima rimarrà sotto choc per la scoperta. La nipote di Ayfer, infatti, non riuscirà ad essere ottimista sul futuro con Serkan nonostante il miglioramento delle condizioni di salute.

Alla fine, Yildiz rifiuterà la proposta nuziale da parte dell'architetto. Da questo momento, i due protagonisti della Serie TV vivranno alcuni risvolti comici, che avranno per il momento un epilogo amaro.

Eda crede che la Pr stia ingannando Serkan

Durante i prossimi appuntamenti di Love is in the air, Eda sospetterà che Selin non sia in attesa di un bambino e che stia ingannando Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, Atakan ribadirà di avere intenzione di lasciare la Turchia in quanto vuole crescere suo figlio, contando solo sulle sue forze. Di conseguenza, Yildiz si lascerà convincere da Melo e dall'avvocatessa Ceren a seguire gli spostamenti della Pr in quanto sicure che si stia prendendo gioco di tutti. Alla fine, le tre donne dovranno affrontare un'amara verità.

Yildiz pronta a rinunciare a Bolat appreso che la Pr è davvero in attesa

Selin cadrà a terra priva di sensi durante un battibecco con Eda. Quest'ultima, a questo punto, accompagnerà la Pr in clinica, dove scoprirà che è davvero in attesa di un bambino. Yildiz, a questo punto, non saprà più come comportarsi riguardo la sua storia con Serkan Bolat visto che non lo vuole privare della gioia di diventare padre. Ma sarà davvero finita tra la nipote di Ayfer e l'architetto?

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli su questa story-line, ricordando che le puntate perse della serie tv possono essere riviste sul servizio in streaming di "Mediaset Play Infinity".