Il cantante Aka7even, diventato famoso grazie alla scorsa edizione di Amici, ha annunciato in un post su Instagram il suo primo romanzo: "7 vite". All'interno il ragazzo racconterà la sua vita, in particolare l'infanzia, il coma e come la musica lo ha salvato. Il libro è in uscita per Mondadori il 23 novembre.

Aka7even e il coma a soli 7 anni

Luca, in arte Aka7even, è apparso fin dai primi giorni nella scuola di Amici come un ragazzo solare, con degli obiettivi solidi e con la sola voglia di fare musica. Anna Pettinelli, insegnante di canto di Amici, lo ha da subito capito e supportato trattandolo come un figlio. Aka, nonostante alti e bassi, non si è mai arreso nella scuola.

Dietro al ragazzo sicuro di sé che abbiamo visto nel talent, però, si nasconde un vissuto doloroso e nel quale il cantante ha dovuto combattere: a soli 7 anni è entrato in coma vivendo, di conseguenza, una situazione più grande di lui. Il numero sette ha un significato importante per il ragazzo, non soltanto perché è andato in coma all'età di 7 anni, ma anche perché il coma è durato 7 giorni. Ciò l'ha spinto a farsi chiamare Aka7even. "Qualcuno mi sta accarezzando la mano. Non riesco ad aprire gli occhi. Non so dove sono. 'Ti prego svegliati Luca' ora singhiozza. 'Mamma non piangere. Ora mi sveglio'. Ma non ci riesco. I miei occhi non si aprono. Deve essere un brutto sogno. Un incubo. Non mi piace sentire mamma piangere.

E allora perché non riesco a svegliarmi?", così racconta l'esperienza del coma nella quarta di copertina del suo libro.

La passione per la musica di Aka7even

Attraverso il romanzo i fan potranno scoprire una parte inedita del ragazzo. A cuore aperto Aka racconterà perché ha scelto di cantare e come la sua arte lo abbia cambiato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Luca ci anticipa che la musica è stata la sua ancora di salvezza, un porto sicuro dove rifugiarsi. Dal coma Aka7even ha capito che fare musica sarebbe stato il suo obiettivo e che avrebbe fatto di tutto per raggiungerlo. Da X-Factor all'esperienza di Amici, nel romanzo vivremo tutto il suo percorso e come è arrivato a essere quello che noi tutti conosciamo.

Nel post che annuncia l'uscita del libro, Luca scrive: "Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po' di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi".

Quando uscirà il libro di Aka7even

Il cantante ha annunciato l'uscita del suo primo romanzo "7 vite" in un post su Instagram, dove il ragazzo conta quasi un milione di follower. Aka7even è indubbiamente uno dei protagonisti di Amici 20 più amati e seguiti. Il libro, pubblicato da Mondadori, uscirà il 23 novembre, ma è già disponibile il pre-order autografato. Per preordinare il libro basta cliccare sul link presente nella biografia Instagram del cantante.