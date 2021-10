Piacevoli sorprese avverranno durante le puntate di Love is in the air previste dall'1 al 6 novembre su Canale 5. Le trame rivelano che Selin Atakan apparirà pazza di gelosia, tanto da arrivare ad aggredire Eda Yildiz. Serkan Bolat, invece, recupererà finalmente la memoria persa.

Trame Love is in the air dall'1 al 6 novembre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate in onda dall' 1 al 6 novembre e svelano che Serkan verrà assediato dai giornalisti, che non gli daranno respiro inoltre egli verrà rimproverato da Selin per aver partecipato alla sfilata con l'ex.

Per questo motivo, Bolat confesserà i suoi patemi d'amore a Engin mentre una stilista si presenterà in ufficio con l'abito da sposa per la Yildiz pronto per la prova.

Qui, la fioraia sembrerà sempre più in ansia come la zia per l'avvicinarsi della data del matrimonio. A tal proposito, Aydan cercherà di convincere Ayfer e Seyfi ad organizzare un piano per riavvicinare il figlio alla fioraia.

A questo punto il maggiordomo avrà una brillante idea, tanto da accompagnare le due donne da un'amica erborista per acquistare una miscele d'erbe molto utili al loro scopo. Alla fine, Ayfer e Aydan metteranno il mix di erbe nella torta da servire ad Eda e Serkan.

Selin gelosa fa strappare i capelli a Eda

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Ceren affiancherà le amiche nella guerra contro Deniz e Selin.

Proprio quest'ultima farà una terribile scenata di gelosia quando vedrà Eda vicina al fidanzato. Atakan, infatti, finirà per aggredire la rivale, strappandole i capelli

Engin negherà a Piril di avere una relazione extraconiugale mentre Aydan fingerà di non voler uscire da una stanza, nonostante le insistenze del figlio. La donna, infatti, aprirà la porta solo all'arrivo di Eda.

Serkan recupera la memoria dopo una rissa

Le erbe assunte con muffin e tazze di tè renderanno Serkan e Eda particolarmente allegri, tanto da essere vicinissimi al bacio. Purtroppo l'incantesimo sarà spezzato dall'arrivo di Aydan e dei suoi complici sotto effetto della miscela.

Eda, intanto, confesserà di avere delle perplessità prima delle nozze mentre Aydan cercherà di convincere suo figlio a dichiararsi prima che sia troppo tardi.

L'architetto recupererà la memoria dopo essere stato coinvolto in una rissa in un bar. Per questo motivo, Bolat irromperà durante la cerimonia, dove la Yildiz scoprirà che Deniz ha organizzato un matrimonio legale.

Appreso dell'inganno, Aydan non starà a guardare, tanto da costringere Deniz a scusarsi davanti a tutti.

Eda e Serkan, invece, potranno finalmente progettare un futuro insieme, anche se Selin cercherà di sabotarli in tutti i modi. Alla fine, la Pr cercherà di convincere Sarachan a lottare per riprendersi sua moglie, tanto da suggerirgli di non firmare l'annullamento delle nozze.