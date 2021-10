Nuove anticipazioni su Love is in the air, la popolare Serie TV che ogni giorno appassiona più di due milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Le trame della seconda stagione in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano l'arrivo di Pina Bolat. La giovane arriverà a Istanbul per aiutare suo cugino Serkan (Kerem Bursin) in un progetto in collaborazione con Eda Yildiz (Hande Ercel).

Anticipazioni Love is in the air: Pina giunge a Istanbul

Le anticipazioni della soap riguardanti le puntate della seconda stagione in programma a breve in televisione annunciano l'arrivo di un personaggio che movimenterà le vicende ambientate a Istanbul.

Tutto avrà inizio quando Pina giungerà a Istanbul per partecipare ad uno stage all'Art Life. La ragazza si rivelerà essere la cugina di Serkan, che cinque anni prima aveva interrotto la storia d'amore con Eda per sottoporsi a delle cure per debellare il cancro al cervello.

Ma ecco che il destino porterà i due ex fidanzati ad incontrarsi di nuovo, grazie ad un progetto presso una struttura alberghiera. Per questo motivo, Bolat chiederà della cugina di interagire con la proprietaria e viziata Denise.

Kerem si scontra con la cugina di Serkan: seconda stagione di Love is in the air

Nella seconda stagione di Love is in the air, Pina dovrà vedersela con Kerem durante il suo primo giorno di lavoro all'albergo.

Il collaboratore di Eda, infatti, si scontrerà con la nuova arrivata, facendole cadere tutti gli oggetti che aveva tra le mani.

Neanche a dirlo, la giovane Bolat dimostrerà di essere molto infastidita dall'affronto del ragazzo, rifiutandosi di avere ogni contatto per via delle sue mani sporche. Anzi, la cugina di Serkan non mancherà di sottolinearlo al malcapitato.

Un incontro che sarà destinato a peggiorare quando Pina scoprirà la vera identità di Kerem.

Eda fa la conoscenza della nuova arrivata

Nel mezzo di tutta questa situazione, Pina farà la conoscenza di Eda, alla quale chiederà dove si trova Serkan. Yildiz a questo punto metterà in guardia la nuova arrivata, informandola che molto presto vorrà scappare dall'Art Life a causa del comportamento arrogante di Bolat.

Ed ecco che Eda si sentirà in imbarazzo quando apprenderà che la new entry non è altro che la cugina del suo ex fidanzato. Stesse sensazioni che saranno ricambiate anche da Pina, quando apprenderà che Kerem è un collaboratore di Eda. Per questo motivo, quest'ultimo si rifiuterà di stringere la mano della nipote di Aydan, precisando con fare arrogante che non vuole riempirla di sporcizia.