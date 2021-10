La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta appassionando i telespettatori e, nel corso della nuova edizione della fiction di Rai 1 è tornata in scena Tina Amato. La sorella di Salvatore, però, è arrivata a Milano da sola, senza suo marito Sandro Recalcati. Negli ultimi giorni, Luca Capuano, interprete del consorte di Tina, è tornato sul set della soap opera e, pertanto, nelle prossime puntate, rivedremo Sandro sul piccolo schermo. I telespettatori potrebbero rivedere Capuano nelle puntate che andranno in onda nel 2022. Non è chiaro, al momento, i motivi che spingeranno Recalcati a rientrare in città e se il suo ritorno sarà legato alla volontà di salvare il suo matrimonio con la giovane Amato.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Sandro Recalcati torna a Milano

Gli attori de Il Paradiso delle signore, molto spesso, condividono con i loro follower sui loro profili Instagram, alcuni momenti che trascorrono sul set della fiction. Grazie ai filmati e alle foto pubblicati dagli interpreti della soap è possibile scovare indizi e dettagli, su quanto potrebbe accadere nelle prossime puntate. Recentemente, infatti, Luca Capuano, che interpreta Sandro Recalcati, ha pubblicato alcuni video in cui era negli studi Videa a Roma, sul set, confermando quindi che il marito di Tina tornerà a Milano.

Il Paradiso delle signore: Sandro Recalcati sul piccolo schermo nel 2022

Dal momento che le riprese de Il Paradiso delle signore vengono fatte con qualche mese di anticipo rispetto alla messa in onda in televisione, è ipotizzabile, pertanto, che i telespettatori potranno rivedere il marito di Tina Amato sul piccolo schermo nel 2022.

Al momento, non è stato possibile avere ulteriori indizi riguardo al ritorno di Sandro Recalcati nella fiction di Rai 1. Infatti, nei video condivisi da Luca Capuano sul suo profilo social, non sono stati rivelati indizi, ma solo frammenti di filmati sul set.

Il Paradiso delle signore: Tina Amato potrebbe tornare con Sandro Recalcati

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda in televisione, Tina ha rivelato a suo fratello Salvatore di essersi lasciata con suo marito Sandro e gli ha confessato di avere un problema alle corde vocali ed ha iniziato a seguire una terapia.

Inoltre, la giovane Amato ha stretto un rapporto di amicizia profondo con Vittorio Conti. Non è chiaro, al momento, se Sandro tornerà a Milano per salvare il suo matrimonio con Tina o ci saranno altre motivazioni che faranno tornare in scena Recalcati. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per Tina e suo marito ci sarà un lieto fine o se la loro rottura sia definitiva.