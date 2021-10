Molti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in onda dal 1° al 6 novembre su Canale 5. Le trame della serie tv narrano che Ayfer chiederà l'aiuto di Aydan Bolat e Seyfi per impedire a sua nipote Eda Yildiz di sposare Deniz Sarachan.

Anticipazioni Love is in the air, puntate 1- 6 novembre: Ayfer vuole impedire le nozze tra sua nipote e Deniz

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 1 a sabato 6 novembre su Canale 5, narrano che un uomo a bordo di una barca porterà in salvo Eda, caduta in mare nel tentativo di recuperare una collana.

Aydan, Ayfer e Seyfi scopriranno che Alexander è vivo e vegeto, dopo aver consegnato i soldi del riscatto a un suo complice.

Serkan, invece, scoprirà che la fioraia sposerà realmente Deniz tra due giorni, vista la richiesta della licenzia matrimoniale da parte di quest'ultimo. Per questo motivo piangerà disperato sulla spalla di Engin, temendo di aver perso per sempre Eda. Proprio quest'ultima apparirà molto preoccupata quando Sevim le porterà il suo vestito da sposa in ufficio.

Intanto Ayfer farà di tutto per scongiurare le nozze tra sua nipote e Deniz. Per questo motivo chiederà aiuto ad Aydan e Seyfi e quest'ultimo accompagnerà le due amiche da un erborista che gli preparerà un mix di erbe dalle proprietà rilassanti da somministrare a Eda e Serkan.

Aydan e Seyfi interrompono Eda e Serkan nel bel mezzo di un bacio

Nelle puntate 1-6 novembre di Love is in the air, Ceren aiuterà Melo ed Eda nella "guerra" per far tornare insieme Yildiz e Serkan. Selin, intanto, apparirà pazza di gelosia, tanto da arrivare a tirare i capelli di Eda, rimasti impigliati in un bottone della giacca di Bolat.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ayfer, Aydan e Seyfi, invece, faranno in modo che Eda e Serkan si precipitino a casa per mangiare dei muffin e sorseggiare del tè preparati con le "erbe miracolose". Qui i due giovani trascorreranno la serata a parlare e ridere, dando l'impressione di baciarsi da un momento all'altro grazie all'effetto del composto dell'erborista.

Purtroppo l'incantesimo svanirà quando Aydan e i suoi complici irromperanno sulla scena.

Selin e Ferit a confronto

Selin, intanto, dirà a Ferit di sapere che è stato lui a mandare a Serkan le foto del suo bacio con Deniz. Il ragazzo, a questo punto, ammetterà di averlo fatto in quanto non sopporta che lei faccia soffrire le persone solo per raggiungere i suoi obiettivi.

Il giorno seguente Ceren, Melo e Ayfer aiuteranno Eda a prepararsi per l'imminente matrimonio.

In attesa di vedere le nuove puntate, si ricorda che Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 e il sabato alle 15:55 su Canale 5.