Le anticipazioni sull'ultima stagione di Una vita sono decisamente interessanti. Centrale il personaggio di Genoveva, che non smetterà di seminare il panico ad Acacias insieme al terzo marito, il terribile Aurelio. I due convoleranno a nozze solo per interesse, in quanto il vero obiettivo è distruggere il quartierino e rovinare l'esistenza dei vicini. Genoveva non riuscirà mai a dimenticare Felipe, il suo unico vero amore. Quando verrà a sapere che l'avvocato ha intrecciato una relazione con Dori, perderà completamente la testa e penserà a un modo per farla pagare a entrambi.

La dark lady, però, si accorgerà di essere incinta e questo la manderà in crisi. Decisa a liberarsi del bambino, si rivolgerà a un'ostetrica con chiare intenzioni.

Anticipazioni finale Una Vita: Felipe e Dori innamorati

Per l'avvocato arriveranno tempi felici nell'ultima stagione di Una Vita, come confermano le anticipazioni. Felipe non sarà ancora riuscito a recuperare la memoria, ma incontrerà Dori, un'infermiera che gli farà tornare la voglia di vivere e anche la speranza di guarire dalla sua amnesia.

Dopo un lungo corteggiamento e qualche imprevisto, Felipe e Dori passeranno la notte insieme e la mattina seguente decideranno di fare una gita al fiume. In questo romantico scenario, Alvarez Hermoso chiederà a Dori di fidanzarsi ufficialmente con lui.

Ad Acacias inizieranno a girare i primi pettegolezzi sulla relazione tra Felipe e Dori e Lolita li vedrà anche scambiarsi un tenero bacio. Alcuni vicini non approveranno il fatto che l'avvocato abbia intrecciato una storia d'amore con una ragazza molto più giovane di lui.

Felipe verrà però destabilizzato dalla sua nuova fidanzata, che gli dirà di dover lasciare improvvisamente il quartierino per un affare urgente; che cosa sta nascondendo?

Genoveva non vuole tenere il figlio che aspetta, spoiler Una Vita

Naturalmente, la notizia del fidanzamento di Felipe e Dori arriverà anche alle orecchie di Genoveva, che andrà su tutte le furie. Salmeron avrà però un problema più urgente da risolvere.

Accortasi di essere rimasta incinta di Aurelio, la perfida Salmeron non perderà tempo per trovare una soluzione atta a mettere fine all'innocente vita che porta in grembo, prendendo appuntamento con un'ostetrica dalle referenze poco raccomandabili.

Il suo desiderio è quello di interrompere la gravidanza non voluta, all'oscuro del marito.

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, Marcelo eviterà che Genoveva si rechi dalla donna somministrandole un forte sonnifero la notte precedente il loro incontro. Salmeron non si accorgerà di nulla ma sarà poi costretta a dire la verità ad Aurelio. Che ne sarà del bambino?