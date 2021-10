Nuovo spazio dedicato alle notizie su Love is in the air, la soap opera protagonista dei pomeriggi delle reti Mediaset.

Le trame della seconda stagione, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, raccontano che Melo (Elcin Afacan) sarà al centro di un inganno ai danni di Serkan Bolat (Kerem Bursin). In dettaglio, la giovane farà credere all'architetto di essere la madre di Kiraz per proteggere il segreto dell'amica Eda Yildiz (Hande Ercel).

Anticipazioni Love is in the air: Eda ha partorito una bambina durante il salto temporale

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate della seconda stagione, trasmesse prossimamente in prima visione tv, annunciano che Melo dirà una grossa bugia a Serkan.

Tutto inizierà in concomitanza di un salto temporale di cinque anni, dopo il quale l'architetto dimostrerà di essere guarito dal tumore al cervello che aveva portato al suo allontanamento da Eda.

Quest'ultima, invece, dimostrerà di aver fatto carriera, diventando un famoso architetto paesaggista. Inoltre, il pubblico italiano scoprirà che la Yildiz aveva partorito una bambina, tenuta nascosta al padre Serkan. Tuttavia, il destino concederà a quest'ultimo una seconda opportunità.

Serkan rischia d'investire Kiraz: 2^ stagione di Love is in the air

Nella 2^ stagione di Love is in the air, Piril chiederà a Serkan di prendere il suo posto per concludere un affare, presso un prestigioso albergo. In questo frangente, il figlio di Aydan rischierà d'investire Kiraz, intenta a cogliere delle more per una torta.

La bambina, a questo punto, rimprovererà subito l'uomo di stare guidando con il cellulare in mano per poi farsi accompagnare all'hotel, dove Eda, ancora amica di Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e Engin, era stata assunta per curare il paesaggio.

Al momento, Bolat non avrà minimi sospetti sulla possibilità che Kiraz sia in realtà sua figlia.

Tuttavia, il giovane si dimostrerà pentito di aver lasciato Eda durante le cure per debellare il cancro al cervello. Inoltre, l'architetto diventerà assai geloso quando vedrà la Yildiz pericolosamente vicina a Burak (Sinan Helvacı), tanto da volerci vedere più chiaro.

Melo finge che Kiraz sia figlia sua e di Burak

Ovviamente, Eda non prenderà bene il ritorno di Serkan nella sua vita dopo così tanto tempo.

La donna, infatti, inviterà l'architetto a lasciare l'albergo il prima possibile. Una situazione che rischierà di compromettersi quando Kiraz si rivolgerà alla fioraia chiamandola mamma.

Melo, a questo punto, correrà in aiuto dell'amica, disposta a tutto pur di tenere la bambina lontana da Bolat per evitare che soffra. Per questo motivo, Melo farà credere all'architetto che Kiraz è figlia sua e di Burak.