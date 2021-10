Prosegue senza sosta la personale "guerra" che Isaiah Washington ha intrapreso, ormai da anni, contro il cast e la produzione di Grey's Anatomy, la Serie TV che gli ha regalato la popolarità.

L'ex interprete di Preston Burke, raggiunto dai microfoni dell'emittente radiofonica statunitense Kbla, si è scagliato ancora una volta contro i protagonisti di Grey's Anatomy. In particolare, l'attore ha accusato Patrick Dempsey di razzismo, arrivando a sostenere che Ellen Pompeo avrebbe insabbiato l'accaduto ricevendo un compenso di circa 5 milioni di dollari.

Grey's Anatomy, Isaiah Washington svela un retroscena: 'Ellen Pompeo era disturbata dal successo dei suoi colleghi'

Isaiah Washington si è raccontato a Tavis Smiley al programma radiofonico Kbla Talk 1580. L'attore, collegandosi alle polemiche scatenatesi dopo la pubblicazione del libro di Lynette Rice "How to save a life: The inside story of Grey's Anatomy", è tornato a parlare del clima tossico che a suo parere si respirava sul set del medical drama.

L'ex interprete di Preston Burke sostiene che Ellen Pompeo abbia dei problemi con gli attori di colore. Nello specifico, ha riportato della lite che ha coinvolto l'attrice e Denzel Washington, aggiungendo che la collega avrebbe mal digerito la popolarità raggiunta dalla coppia formata da Cristina Yang e Preston Burke.

"Ellen Pompeo era disturbata dal successo dei suoi colleghi - ha detto Isaiah Washington - Non riusciva a credere che tutti fossero più interessati a me, a Sandra e a tutti gli altri piuttosto che a lei. Quindi non mi meraviglia che abbia detto quello che ha detto su Denzel Washington. Pensa davvero di essere a posto con i neri, ma non lo è".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dichiarazioni accolte finora con una certa diffidenza dal pubblico americano poiché Ellen Pompeo è sentimentalmente legata al produttore musicale di colore Chris Ivery.

L'ex interprete di Preston Burke si scaglia contro Patrick Dempsey: 'Non è stato gentile fin dal primo giorno'

Isaiah Washington non si è limitato a menzionare solo Ellen Pompeo.

L'attore è tornato a parlare della brusca lite che lo vide protagonista insieme a Patrick Dempsey. Anche quest'ultimo, stando alle parole dell'interprete, si sarebbe macchiato di un presunto episodio di razzismo.

Una vicenda che Ellen Pompeo avrebbe coperto, durante il periodo del movimento Me Too, intascando un compenso che avrebbe sfiorato i 5 milioni di dollari.

"Patrick Dempsey non è stato gentile fin dal primo giorno - ha riportato Isaiah Washington - Ma gli piacevo e un giorno, mentre stavamo chiacchierando, mi ha detto 'Isaiah, sai che gli uomini bianchi sono i padroni dell'universo?' E io ho detto, 'Ci credi davvero?' E lui, 'Assolutamente sì'. Ellen Pompeo ha preso 5 milioni di dollari sottobanco per non dire al mondo quanto fosse tossico e cattivo Patrick Dempsey".

Al momento gli uffici stampa di Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo non hanno replicato alle accuse dell'ex collega.