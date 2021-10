Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e proseguono anche le registrazioni della popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Le anticipazioni ufficiali rivelano che questo pomeriggio, 29 ottobre, ci sono state le riprese delle nuove puntate che andranno in onda durante il mese di novembre su Canale 5. Tra le novità, anche l'arrivo di un nuovo tronista, pronto a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella in trasmissione: trattasi di Matteo Ranieri.

Anticipazioni registrazione Uomini e donne del 29 ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne di questo 29 ottobre, arrivano dall'esperto di gossip Amedeo Venza, che sul suo profilo ufficiale Instagram ha svelato quanto è accaduto nel corso delle riprese di queste nuove puntate della trasmissione Mediaset.

Dopo la cacciata di Joele Milan e dopo la scelta anticipata e imprevista di Matteo, ecco che la redazione di Uomini e donne si è messa alla ricerca di un nuovo tronista.

Alla fine, però, la scelta finale è ricaduta su un volto ben noto al pubblico del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, dato che si tratta di un ex corteggiatore della passata edizione.

Ecco chi è il nuovo tronista di U&D 2021/2022

Il nuovo tronista di Uomini e donne 2021/2022 presentato nel corso della registrazione di questo pomeriggio è Matteo Ranieri, noto al pubblico per essere stato la scelta finale di Sophie Codegoni, la tronista della scorsa edizione che attualmente è rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip.

Il nome di Matteo era dato in pole position già lo scorso settembre, al debutto di questa nuova edizione della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Alla fine, però, pare che la trattativa non andò in porto, anche se nella registrazione di oggi di Uomini e donne, Matteo ha fatto il suo ingresso nel programma come nuovo tronista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Del resto, non è la prima volta che un ex corteggiatore sia scelto come tronista: è capitato già in passato con altri protagonisti della trasmissione Mediaset (come nel caso di Francesco Monte e Sonia Lorenzini).

Dopo l'addio con Sophie, Matteo ritorna a Uomini e donne

E chissà, a questo punto, quale potrebbe essere la reazione di Sophie Codegoni, che proprio dalla casa del Grande Fratello Vip 6 non aveva speso delle belle parole nei confronti di Matteo.

Sophie, infatti, sostiene di essere stata lasciata da Matteo e neppure nel migliore dei modi, dato che il ragazzo le avrebbe detto che non la attirava fisicamente e neppure mentalmente.

In attesa di scoprire possibili reazioni, per vedere in onda l'arrivo di Matteo Ranieri a Uomini e donne, bisognerà aspettare le prossime settimane del mese di novembre.