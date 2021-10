Le puntate iberiche di Una vita, in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Felipe sarà dimesso dall'ospedale e ritornerà ad abitare sotto lo stesso tetto di Genoveva. Il commissario Mendez, invece, farà una capatina ad Acacias per fare qualche domanda a Salmeron circa la scomparsa di Velasco, mentre la dark lady avrà la sensazione di essere pedinata. Santiago, infine, farà il suo ritorno in città e, sfruttando la disattenzione del portinaio Jacinto, si procurerà le chiavi di casa di Genoveva.

Felipe sarà dimesso dall'ospedale a seguito dell'avvelenamento subito

Le trame della fiction daily spagnola creata da Aurora Guerra rivelano che Felipe, sopo essere stato avvelenato da Laura su ordine di Velasco, sarà dimesso dall'ospedale e tornerà ad abitare sotto lo stesso tetto di Genoveva.

Alcuni sguardi d'intesa tra Alvarez Hermoso e Ramon Palacios, però, lasceranno intendere che la presunta amnesia manifestata dall'avvocato sia soltanto una finzione.

Felipe, per rendere la perdita di memoria degli ultimi dieci anni ancora più credibile, farà credere alla moglie di essere attratto da lei come se la stesse conoscendo per la prima volta.

Il commissario Mendez farà delle domande a Genoveva sulla scomparsa di Velasco

Le anticipazioni iberiche della soap opera svelano che il commissario Mendez si presenterà ad Acacias per fare delle domande a Genoveva circa la scomparsa inaspettata e misteriosa di Javier Velasco.

Il nervosismo della dark lady, figlio delle domande di Aurelio e della strana amnesia di Felipe, si acuirà notevolmente quando la donna crederà che qualcuno la stia pedinando.

Santiago tornerà in città e si procurerà le chiavi di casa di Genoveva

Gli spoiler spagnoli di Acacias 38 anticipano che Santiago Becerra farà il suo ritorno in città e si metterà subito sulle tracce di Salmeron. Difatti, sarà proprio lui a pedinare Genoveva senza, però, lasciare che la stessa lo riconoscesse.

Il primo a rendersi conto del ritorno ad Acacias di Santiago, invece, sarà il sorvegliante Cesareo, il quale gli rinfaccerà senza mezzi termini di essere finito in prigione per l'uccisione di Marcia a causa della medaglietta che lui stesso gli aveva lasciato.

Becerra, dopo aver porto le doverose scuse al custode, asserirà di aver fatto ritorno in città per smascherare il vero colpevole della morte di Sampaio. A tal proposito, Santiago chiederà a Cesareo di non denunciarlo alle Forze dell'Ordine, le quali lo stavano cercando essendo, subito dopo Genoveva, il principale indiziato della dipartita della brasiliana.

Santiago, infine, si introdurrà furtivamente nella portineria di Jacinto e sottrarrà le chiavi di casa di Genoveva.

Quali saranno le reali intenzioni di Becerra?