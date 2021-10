Venerdì 22 ottobre, in prime time su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ritorna alle ore 21:35 circa, come sempre in diretta televisiva. Le anticipazioni rivelano che, come in ogni puntata del venerdì sera, ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal programma e questa volta a farne le spese sarà una delle donne della casa, tra cui anche la bellissima Raffaella Fico.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6, puntata 22 ottobre 2021: ci sarà un'eliminazione

Nel dettaglio, le anticipazioni del Grande Fratello Vip 6 di questo venerdì 22 ottobre, rivelano che in nomination ci sono tre donne.

Trattasi di Raffaella Fico, Carmen Russo e Miriana Trevisan: una delle tre dovrà abbandonare definitivamente la casa nel corso della diretta e, a decidere le sorti dei concorrenti, saranno gli spettatori da casa attraverso il televoto.

Chi delle tre andrà via? Tra le candidate maggiormente a rischio spicca il nome di Raffaella Fico dato che nel corso di queste settimane, ha avuto modo di scontrarsi più volte con Soleil Sorge, una delle concorrenti più amate di questa sesta edizione del GF Vip.

Raffaella Fico a rischio eliminazione dal GF Vip

La Sorge, infatti, può contare su un vasto seguito dal punto di vista dei fan social e non si esclude che possano coalizzarsi per far sì che Raffaella Fico venga eliminata dalla puntata di questo venerdì sera.

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto finale degli spettatori, nel corso della prossima puntata del reality show Mediaset, ci sarà spazio anche per le nuove nomination, in vista della puntata di lunedì 25 ottobre.

Occhi puntati anche sulle dinamiche che stanno tenendo banco in queste ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Nelle scorse ore, infatti, c'è stata una forte discussione tra Alex Belli e Katia Ricciarelli.

Le nuove dinamiche del GF Vip: arriva il bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

I due sono arrivati ai ferri corti e dopo i "rimproveri" da parte della cantante lirica, l'attore ha addirittura minacciato di voler abbandonare la casa e di andare via dal gioco.

Al centro dell'attenzione anche il rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan: i due, nel corso della settimana appena trascorsa, si sono lasciati andare ad un intenso e appassionante bacio, anche se questa love story non piacerebbe alle persone che gravitano intorno al figlio di Patrizia Mirigliani.

Sul profilo Instagram del ragazzo, lo staff ha pubblicato un post al vetriolo rivolto contro Miriana, la quale è stata definita la "strega che ammalia". Nicola verrà messo al corrente di questo post? Lo scopriremo venerdì sera su Canale 5.