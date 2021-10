Prosegue l'appuntamento con Love is in the air, la fortunata soap opera turca con protagonisti Eda e Serkan, che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista auditel. Le anticipazioni riguardanti l'attuale settimana di programmazione rivelano che ci saranno delle novità legate alla messa in onda, dato che la soap opera sarà trasmessa eccezionalmente anche di domenica pomeriggio.

Mediaset, variazione palinsesto 10 ottobre: ecco le novità e cosa cambierà su Canale 5

Nel dettaglio, Mediaset ha scelto di apportare delle modifiche al palinsesto di Canale 5 di questo fine settimana.

E così, domenica 10 ottobre in daytime non ci sarà spazio per la messa in onda della quarta puntata di Amici 21.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, sarà trasmesso eccezionalmente lunedì 11 ottobre, nello slot orario occupato da Uomini e donne che, la prossima settimana, andrà in onda a partire da martedì pomeriggio.

Un vero e proprio stravolgimento ai palinsesti della rete ammiraglia e le ripercussioni riguarderanno anche la messa in onda di Love is in the air.

La soap turca Love is in the air trasmessa anche domenica 10 ottobre

Mediaset, infatti, questa domenica pomeriggio ha scelto di preservare l'appuntamento con Amici 21 dalla sfida diretta contro la partita della Nations League che vedrà scendere in campo anche la nostra Nazionale di calcio, guidata da mister Mancini.

L'atteso incontro sarà trasmesso dalle 15 in poi su Rai 1 e così, i vertici del Biscione, hanno scelto di schierare in campo il "blocco soap opera" contro il match calcistico.

Questa domenica 10 ottobre, alle 14 andrà in onda una nuova puntata di Beautiful e poi a seguire ci sarà spazio per una doppia puntata della soap opera spagnola Una Vita, che proseguirà la sua messa in onda fino alle 16.

Ecco a che ora andrà in onda l'episodio domenicale di Love is in the air

A quel punto, sarà trasmesso un nuovo episodio della seguitissima soap con Eda e Serkan: eccezionalmente per questa domenica pomeriggio, la coppia conquisterà anche il dì festivo Mediaset, dopo aver conquistato già il sabato per fare da traino a Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Dalla prossima settimana, però, la programmazione della soap turca tornerà ad essere quella abituale e quindi sarà trasmessa, come sempre, dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5.

Le anticipazioni di questa nuova puntata della soap, trasmessa domenica 10 ottobre, rivelano che Ceren vedrà svanire per sempre la possibilità di coronare il suo grande sogno d'amore. Intanto Piril deciderà di confessare tutta la verità ad Engin in merito alla sua gravidanza: quale sarà la sua reazione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.