La regia del GF Vip di Canale 5 aveva lasciato per errore i microfoni aperti durante la diretta su Mediaset Extra, si erano sentite delle offese ai concorrenti. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, ma forse è la prima volta che si sentono parole inopportune da parte degli autori. La frase pronunciata ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip 6 più che mai. La società di produzione, Endemol Shine Italy ha chiesto scusa dopo tre giorni dall'episodio, mentre nella puntata del 4 ottobre il conduttore Alfonso Signorini non ha affrontato affatto l'argomento.

La voce di una donna che dice: 'Sono una massa di imbecilli'

Nel pomeriggio del 4 ottobre, a poche ore dalla settima puntata del Grande fratello Vip 6, la regia del reality aveva dimenticato per errore i microfoni aperti (è successo anche nelle precedenti edizioni). Ma questa volta, le parole pronunciate sono state per niente gradevoli, anzi pesanti. Dalla regia si è sentita la voce di una donna che diceva: "Sono una massa di imbecilli'. La frase è stata detta durante la diretta su Mediaset Extra e l'hanno sentita anche Alex Belli, Aldo Montano, Lucrezia Selassié, Nicola Pisu, Miriana Trevisan e Davide Silvestre, che stavano prendendo una boccata d'aria in giardino. I concorrenti sono rimasti sorpresi e hanno abbassato la voce per sentire se si trattava di qualcuno di loro oppure no, ma la regia si è accorta e ha chiuso immediatamente l'audio.

Sui social network il video è diventato subito virale e tanti fan del reality erano convinti che la frase era rivolta ai gieffini. La maggior parte degli utenti hanno cercato più volte di avere un commento della società di produzione Endemol Shine, ma anche dal conduttore Alfonso Signorini.

Endemol Shine Italy chiede scusa per la gaffe della regia

A tre giorni dell'audio, è arrivata la reazione della società di produzione del Grande fratello Vip, Endemol Shine Italy. La società ha pubblicato un post sul profilo ufficiale Twitter, in cui si scusa per l'errore commesso e per i contenuti diffusi erroneamente nel pomeriggio del 4 ottobre.

Nel post Endemol ha specificato che sono state pronunciate delle frasi inopportune, che benché non fossero assolutamente rivolte al cast del programma, sono ingiustificabili.

La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili. — Endemol Shine Italy (@EndemolShineIT) October 6, 2021

Mentre, il mondo del web si domanda come sia possibile che il conduttore Alfonso Signorini non si sia proprio avvicinato a questo argomento nella puntata precedente, ci si chiede se lo farà stasera, nella puntata dell’8 ottobre.