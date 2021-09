Cambio programmazione in arrivo per la soap Love is in the air, che prosegue con successo la messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti il palinsesto delle prossime settimane, rivelano che in casa Mediaset hanno scelto di rimettere mano alla programmazione e di sistemare il pomeriggio del sabato e della domenica. Così, Anna Tatangelo non andrà più in onda nel dì di festa con il suo Scene da un matrimonio, ma andrà di sabato mentre la soap turca cambierà orario per fare da traino a Verissimo.

Cambio programmazione Mediaset: Amici 21 resta di domenica, Tatangelo al sabato

Nel dettaglio, a partire dal mese di ottobre, il talent show Amici 21 doveva ritornare di nuovo al sabato pomeriggio, occupando così la fascia storica che da diversi decenni ha nel palinsesto di Canale 5.

Alla fine, però, Mediaset ha scelto di non attuare questo cambio programmazione: Amici, quindi, resterà di domenica pomeriggio e sfiderà la Domenica In di Mara Venier per tutta la stagione autunnale.

A seguire, dalle 16:30 in poi, ci sarà spazio per la nuova puntata domenicale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Al sabato pomeriggio, invece, a partire dal 2 ottobre ci saranno dei sostanziali cambiamenti, dato che Mediaset ha deciso di puntare su Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo.

La soap Love is in the air resta anche al sabato pomeriggio

Il programma dedicato al giorno più bello di giovani coppie italiane, sarà trasmesso ogni settimana dalle 14:10 alle 15:40 circa, subito dopo l'appuntamento con Beautiful, confermata anche al sabato pomeriggio.

Anna Tatangelo, quindi, prenderà il posto di Amici 21 al sabato pomeriggio ma non sarà lei a fare da traino alla prima puntata settimanale di Verissimo.

Alle 15:40, infatti, ci sarà spazio per un nuovo episodio della soap opera turca Love is in the air con protagonista la celebre e amatissima coppia composta da Eda e Serkan.

Eda e Serkan, la coppia di Love is in the air, in onda prima di Verissimo

Spetterà a loro, quindi, tenere compagnia al pubblico di Canale 5 fino alle 16:30 circa, quando poi partirà l'appuntamento con Verissimo.

Rispetto a queste settimane, quindi, la soap cambierà orario al sabato pomeriggio, dato che non partirà più alle 15:20 come è accaduto fino allo scorso sabato, ma slitterà l'orario di inizio di circa venti minuti.

Una scelta decisamente interessante, la quale andrebbe a sottolineare come in casa Mediaset stiano puntando molto su questo prodotto turco che ha saputo conquistare e appassionare una vasta fetta di spettatori giovani e giovanissimi, che stanno seguendo le turbolenti e appassionanti vicende della coppia Eda-Serkan.