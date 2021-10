Nelle ultime ore è scoppiata una diatriba online sul cantante Clementino e Cristiano Malgioglio. Il tutto è partito ieri, venerdì 8 ottobre, durante la quarta puntata di Tale e Quale Show. Nel programma di Carlo Conti su Rai 1, da questa edizione, siede in giuria anche Malgioglio, che nel corso delle varie puntate si è distinto per i suoi commenti taglienti e spesso critici verso i vari concorrenti. Nell'ultima puntata, Pierpaolo Pretelli ha vinto grazie all'imitazione di Clementino, rapper napoletano.

Malgioglio ha approfittato di tale esibizione per lanciare una frecciatina (neanche troppo implicita) proprio al giovane cantante, che ha così deciso di rispondere.

Malgioglio a Pierpaolo: 'La tua esibizione è più interessante dell'originale'

L'esibizione di Pierpaolo ha convinto tutti i giudici, compreso Cristiano che non ha nascosto il suo entusiasmo per la performance. Così, quando ha dovuto esprimere il proprio giudizio, ha sottolineato come, secondo lui, l'imitazione di Clementino da parte di Pierpaolo sarebbe riuscita così bene da risultare "più interessante" del rapper stesso. Malgioglio ha poi continuato, lodando l'imitatore (ex concorrente del Grande Fratello Vip) per la sua capacità di mantenere il giusto ritmo durante l'esibizione.

Clementino, che stava seguendo la puntata in diretta TV, come da lui stesso pubblicato, non ha preso bene le parole di Malgioglio e ha dunque scelto di rispondere attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Clementino attacca Cristiano Malgioglio

Il rapper, nel suo videomessaggio, ha deciso di rivolgersi direttamente a Malgioglio.

In particolare, il cantante ha sottolineato che il celebre paroliere avrebbe "parlato male" di lui durante una trasmissione in televisione, per poi lanciare l'attacco: "Cristiano, io credo che nella musica, nel cinema e nella televisione tu abbia la stessa utilità dell'ananas sopra la pizza".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento la polemica sembra essersi conclusa qui, con Cristiano Malgioglio che non ha ancora replicato alle parole del rapper e non è detto che lo voglia fare.

In attesa di ulteriori eventuali sviluppi, comunque, Carlo Conti e la Rai possono sorridere: Tale e Quale Show ha infatti ottenuto ottimi ascolti, vincendo ancora una volta la sfida dell'Auditel del venerdì sera, contro il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.