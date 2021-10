Giunge al termine la prima stagione di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle. Le anticipazioni rivelano che l'ultima puntata sarà trasmessa mercoledì 27 ottobre: per Emma arriverà il momento della resa dei conti e di scoprire tutta la verità in merito alle vicende di sua figlia Alice. Per la donna sarà una puntata decisamente ricca di colpi di scena, dato che scoprirà di essere stata tradita da una persona a lei molto cara: parliamo di suo fratello Roberto.

Roberto viene smascherato: anticipazioni Luce dei tuoi occhi ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni dell'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi in programma questo mercoledì sera su Canale 5, rivelano che per Emma sarà il momento di prendere in mano le redini della situazione e di confrontarsi con delle amare verità che potrebbero lasciarla a dir poco senza parole.

Azzurra, dopo una breve sparizione durante la quale aveva fatto perdere le sue tracce, verrà ritrovata proprio da Emma e a quel punto deciderà di essere sincera con la cognata.

La donna, infatti, confesserà ad Emma che suo fratello Roberto era con Luigi la sera in cui l'uomo venne ucciso e che potrebbe sapere molte delle verità che lei sta cercando disperatamente da ben sedici anni, per sapere che fine abbia fatto la sua amata Alice.

Emma affronta suo fratello Roberto

E così, gli spoiler di questa sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi rivelano che il confronto tra Emma e Roberto sarà a dir poco drammatico.

L'uomo, dopo essere stato smascherato da sua moglie, si ritroverà costretto a dire tutta la verità a sua sorella Emma.

Per prima cosa, quindi, ammetterà di essere lui l'artefice dell'omicidio che è costato la vita a Luigi ma al tempo stesso spiazzerà sua sorella confessandole di essere anche il responsabile della sparizione di sua figlia Alice.

Alice fu venduta dal fratello di Emma

Le anticipazioni del gran finale di questa seguitissima fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, rivelano che per Roberto questa ultima puntata della prima stagione sarà a dir poco "catartica".

L'uomo, infatti, confesserà di essere lui il responsabile della vendita di Alice, avvenuta sedici anni prima, quando la figlia di Emma era appena una neonata.

Il motivo di questa vendita? Roberto necessitava urgentemente di denaro e così, per poter appianare i suoi debiti, scelse di vendere la bambina ad un'altra famiglia, ricavando così una ingente somma di denaro.

Emma indaga sulla figlia Alice e non si arrende: spoiler finale Luce dei tuoi occhi

Un duro colpo per Emma, la quale chiederà a suo fratello di dirle dove si trova Alice ma lui ammetterà di non avere più notizie in merito.

E così, nell'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi del 27 ottobre, Emma vedrà cadersi il mondo addosso, complice questo amaro tradimento da parte di una delle persone a lei più care.

Nessuno, quindi, sa effettivamente che fine abbia fatto Alice ma Emma non avrà alcuna intenzione di arrendersi e continuerà ad indagare per cercare di arrivare alla verità dei fatti.