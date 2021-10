Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva 'I bastardi di Pizzofalcone', nella sesta ed ultima puntata che andrà in onda questa sera lunedì 25 ottobre in prima serata su Rai 1 , ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel sesto episodio intitolato 'Verità', ci una rivelazione sconvolgente che sarà a delle verità davvero devastanti per alcuni protagonisti. Infatti, per i Bastardi del commissariato di Pizzofalcone niente sarà più come prima dopo la scoperta di questa verità. Entrando nello specifico della trama, nel momento in cui i protagonisti troveranno un cadavere in mare, anche la possibilità di scoprirel'attentato al ristorante .

L'omicidio dell'uomo in mare sarà collegato all'attentato al ristorante

Nella sesta ed ultima puntata de 'I bastardi di pizzofalcone ' serie tv ispirata ai romanzi di Maurizo De Giovanni, verrà ritrovato in mare un cadavere ucciso da diversi colpi violenti su tutto il corpo. In un primo momento, indagare su questo omicidio potrebbe essere normale . Poi però, l'ispettore Lojacono quando riuscirà ad identificare il misterioso uomo ucciso e ritrovato in mare, scoprirà anche che la sua morte è collegata con l'attentato al ristorante di Letizia.Questa scoperta sarà devastante per i protagonisti, in quanto questo giallo mozzafiato porterà alla luce delle verità devastanti e niente più sarà come prima.

La quarta stagione de I bastardi di Pizzofalcone si dovrebbe fare

Manca ancora l'ufficialità dei vertici Rai, però molto probabilmente la quarta stagione della serie televisiva ispirata ai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, si farà.

Infatti, considerato il grande successo della fiction con protagonisti Alessandro Gassman nei panni dell'ispettore Lojacono e Carolina Crescentini che presta il volto alla Piras, sembrerebbe anche scontato il rinnovo per la quarta stagione.

Inoltre, c'è da aggiungere che al di là del grande successo, I Bastardi di Pizzofalcone meritano il rinnovo perché c'è ancora tanto da raccontare ed indagare.

Le parole della regista Monica Vullo

Intanto, la regista Monica Vullo de I bastardi di Pizzofalcone , durante un'intervista ha spiegato che quando gli hanno offerto di fare la terza stagione della serie tv ispirata ai romanzi di Maurizo De Giovanni, ha subito accettato in maniera entusiasta, in quanto aveva già letto tutti i libri dello scrittore napoletano.

Inoltre, il regista ha anche aggiunto: 'Conoscevo I romanzi e le serie precedenti. Il grande successo che mi ha preceduto però non mi ha spaventata, ma al contrario è stata la mia benzina”.