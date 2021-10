Su Canale 5 ha debuttato la fiction Luce dei tuoi occhi che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Una serie divisa in sei puntate che sta appassionando il pubblico e gli spettatori italiani, curiosi di scoprire come si evolveranno le vicende legate alla tormentata vita di Emma Conti. L'attrice ha svelato dei retroscena su quello che succederà nel corso dei prossimi appuntamenti, ammettendo che tutto ruoterà intorno alla ricerca di una persona ritenuta morta.

L'attrice Anna Valle svela il segreto di Emma, protagonista di Luce dei tuoi occhi

Nel dettaglio, l'attrice Anna Valle ha parlato del suo personaggio Emma che sta appassionando sempre più gli spettatori.

Una donna all'apparenza forte e determinata, la quale però nasconde un grande dolore che l'ha letteralmente travolta.

"Da giovanissima ha vissuto un dramma: la morte della figlia alla nascita", ha ammesso Anna Valle nel corso dell'intervista ammettendo che questa situazione ha segnato per sempre la vita di Emma.

La donna, però, non si lascerà sopraffare dagli eventi e dalla situazione e cercherà in tutti i modi di far diventare la danza la sua "ancora di salvezza".

"Grazie alla danza non riesce a vivere, ma quanto meno a sopravvivere dopo la tragedia che l'ha toccata", ha dichiarato l'attrice.

Il retroscena di Anna Valle sulle prossime puntate della fiction in onda su Canale 5

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché l'attrice ha svelato che tutta la linea narrativa di Luce dei tuoi occhi, sarà in parte incentrata sulla ricerca di una persona che si credeva morta, ma forse questa potrebbe non essere la verità dei fatti.

"La linea narrativa si impernia sulla ricerca di una persona creduta morta e che forse poi così non è", ha ammesso l'attrice che veste i panni di Emma.

Insomma col passare delle settimane, la fiction Luce dei tuoi occhi diventerà sempre più irta di colpi di scena e c'è da scommettere che gli spettatori di Canale 5 non rimarranno delusi.

Ottimo debutto per Luce dei tuoi occhi: la fiction vince la sfida ascolti della prima serata

Intanto, le prime puntate trasmesse in queste settimane, hanno ottenuto degli ottimi risultati d'ascolti, con una media di oltre 3 milioni di fedelissimi spettatori e uno share che ha superato la soglia del 15% di share in prime time, arrivando anche a picchi del 20% durante la messa in onda.

Numeri che fanno ben sperare in vista di quelli che saranno gli ultimi appuntamenti di questa prima fortunata stagione della fiction con Anna Valle, la quale è tornata nuovamente ad essere protagonista sulle reti Mediaset, dopo il successo delle ultime serie che sono andate in onda tutte sulle reti Rai.